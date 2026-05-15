Колумбийская мафия сделала неожиданное заявление перед выборами Боевики в Колумбии объявили перемирие на время выборов президента

Боевики из числа бывших Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) объявили перемирие на время выборов президента страны, сообщило Blu Radio. Атаки на силы правопорядка будут приостановлены с 20 мая по 10 июня.

Это решение направлено на создание «спокойных условий» в преддверии выборов, запланированных на 31 мая. Его озвучили после заявления президента Колумбии Густаво Петро, что за атаками на Панамериканском шоссе в департаменте Каука стоят боевики из числа бывших РВСК.

При нападении погибли 20 человек и еще 36 пострадали. По его словам, непосредственным организатором является боевик по прозвищу Марлон, а к действиям причастны структуры, подчиненные полевому командиру Ивану Мордиско.

Ранее Петро заявил, что Латинскую Америку может ждать восстание, если США не переосмыслят свои отношения с регионом и продолжат использовать экономические инструменты как механизм вымогательства. Лидер отметил, что осознал политизированность американских санкций после внесения его в список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).