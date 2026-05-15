15 мая 2026 в 19:49

Колумбийская мафия сделала неожиданное заявление перед выборами

Боевики в Колумбии объявили перемирие на время выборов президента

Боевики из числа бывших Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) Фото: Carlos Martinez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Боевики из числа бывших Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) объявили перемирие на время выборов президента страны, сообщило Blu Radio. Атаки на силы правопорядка будут приостановлены с 20 мая по 10 июня.

Это решение направлено на создание «спокойных условий» в преддверии выборов, запланированных на 31 мая. Его озвучили после заявления президента Колумбии Густаво Петро, что за атаками на Панамериканском шоссе в департаменте Каука стоят боевики из числа бывших РВСК.

При нападении погибли 20 человек и еще 36 пострадали. По его словам, непосредственным организатором является боевик по прозвищу Марлон, а к действиям причастны структуры, подчиненные полевому командиру Ивану Мордиско.

Ранее Петро заявил, что Латинскую Америку может ждать восстание, если США не переосмыслят свои отношения с регионом и продолжат использовать экономические инструменты как механизм вымогательства. Лидер отметил, что осознал политизированность американских санкций после внесения его в список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

