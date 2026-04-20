20 апреля 2026 в 09:22

Президент Колумбии захотел засудить лидера Эквадора

Президент Колумбии Петро решил подать иск к лидеру Эквадора Нобоа за клевету

Фото: Andres Moreno/XinHua/Global Look Press
Президент Колумбии Густаво Петро заявил о планах подать уголовный иск против президента Эквадора Даниэля Нобоа за клевету. Тот утверждал, что Петро якобы посещал Эквадор весной прошлого года для встречи с окружением наркобарона Хосе Адольфо Масиаса Вильямара по прозвищу Фито. Глава Колумбии в соцсети X отметил, что во время его визита в Эквадор его сопровождали не только представители местной армии, но и сотрудники государственной охраны Колумбии.

Я принял решение подать уголовный иск против президента Нобоа за его клевету, — заявил политик.

По словам Петро, все сопровождающие могут подтвердить, что поездка не имела каких-либо подозрительных связей или скрытых контактов. Он подчеркнул, что сам факт визита не может быть использован для подобных обвинений.

Ранее президент Колумбии заявлял о риске массовых протестов и восстания в странах Латинской Америки. По его словам, это произойдет, если США не пересмотрят свою политику в отношении региона и продолжат применять экономические меры как инструмент давления.

