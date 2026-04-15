Футбольного судью застрелили прямо на матче

Футбольного судью Хавьера Ортегу застрелили во время матча любительских команд в Эквадоре, сообщает Daily Mail. Несколько вооруженных людей подошли к арбитру во время игры и открыли огонь, после чего скрылись.

48-летний Ортега скончался на поле. Матч немедленно прервали, игроки и зрители покинули территорию. Район оцепили для работы криминалистов.

Организаторы соревнований отменили все матчи до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Мотивы нападения и личности злоумышленников пока не установлены.

Ранее в Колумбии 18-летний футболист Сантьяго Кастрильон потерял сознание на матче и умер. После того как молодой человек упал в обморок, к нему подбежали врачи, его доставили в больницу. Тем не менее медикам не удалось реанимировать футболиста.

В Таджикистане чемпион мира по ММА Мухаммадали Садуллоев погиб во время конфликта между подростками в компьютерном клубе. Еще два человека попали в больницу с различными травмами. Наставник 15-летнего бойца Камол Валиев сообщил, что один из подростков ударил юношу ножом в область сердца. Молодой человек скончался на пути в больницу.