Молодой футболист потерял сознание во время игры и умер В Колумбии 18-летний футболист потерял сознание во время матча и умер

В Колумбии 18-летний футболист Сантьяго Кастрильон потерял сознание во время матча и умер, сообщила пресс-служба клуба «Мильонариос», в котором он играл. Инцидент произошел в субботу, 21 марта.

После того, как молодой человек потерял сознание, к нему подбежали врачи, его доставили в больницу. Тем не менее, медикам не удалось реанимировать футболиста. Кастрильон был полузащитником в составе молодежной команды.

Ранее юный итальянский велогонщик Франческо Маццолени трагически погиб в результате дорожного происшествия во время тренировки. Спортсмену было всего 18 лет. Инцидент произошел недалеко от коммуны Барзана на севере Италии.

До этого во Франции 21-летний мотогонщик Рафаэль Шоле попал в серьезную аварию во время соревнований. Он получил тяжелые травмы, его доставили вертолетом в больницу, но врачи не смогли ему помочь.

В октябре 2025 года польский автогонщик Артур Сенковский погиб в результате аварии во время раллийных соревнований. Инцидент произошел в городе Ныса на юге Польши. 40-летний спортсмен врезался в дерево, после чего его автомобиль загорелся.