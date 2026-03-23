Молодой футболист потерял сознание во время игры и умер

23 марта 2026 в 12:25

В Колумбии 18-летний футболист потерял сознание во время матча и умер

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Колумбии 18-летний футболист Сантьяго Кастрильон потерял сознание во время матча и умер, сообщила пресс-служба клуба «Мильонариос», в котором он играл. Инцидент произошел в субботу, 21 марта.

После того, как молодой человек потерял сознание, к нему подбежали врачи, его доставили в больницу. Тем не менее, медикам не удалось реанимировать футболиста. Кастрильон был полузащитником в составе молодежной команды.

Ранее юный итальянский велогонщик Франческо Маццолени трагически погиб в результате дорожного происшествия во время тренировки. Спортсмену было всего 18 лет. Инцидент произошел недалеко от коммуны Барзана на севере Италии.

До этого во Франции 21-летний мотогонщик Рафаэль Шоле попал в серьезную аварию во время соревнований. Он получил тяжелые травмы, его доставили вертолетом в больницу, но врачи не смогли ему помочь.

В октябре 2025 года польский автогонщик Артур Сенковский погиб в результате аварии во время раллийных соревнований. Инцидент произошел в городе Ныса на юге Польши. 40-летний спортсмен врезался в дерево, после чего его автомобиль загорелся.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
