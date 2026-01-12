Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 21:53

В Таджикистане погиб чемпион мира по ММА

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В ночь на 12 января 15-летний Мухаммадали Садуллоев, чемпион мира по ММА, погиб в ходе конфликта между подростками, сообщила пресс-служба республиканской Федерации смешанных единоборств. Правоохранительные органы пока не прокомментировали произошедшее.

Тело погибшего было доставлено на родину, в город Куляб. В социальных сетях сообщается, что спортсмен погиб от ножевых ранений. Еще два человека находятся в больнице с различными травмами. Правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в совершении преступления.

Наставник Мухаммадали Садуллоева Камол Валиев в беседе с «Азия-Плюс» сообщил, что инцидент произошел 11 января в одном из компьютерных игровых центров города. По его словам, конфликт начался на почве словесного недопонимания. Один из подростков ударил юношу ножом в область сердца. Садуллоева не успели довезти до больницы.

Несмотря на юный возраст, таджикский спортсмен стал титулованным бойцом. В 2024 году он завоевал мировой чемпионский титул в своей возрастной категории, а год спустя — звание чемпиона Таджикистана.

Ранее стало известно, что в Твери задержали 25-летнего бойца ММА из Дагестана, который жестоко избил свою подругу. По информации источников, молодой человек связал 20-летнюю девушку, после чего калечил ее в течение четырех часов. После избиения боец ММА оставил пассию и сбежал. Сотрудники уголовного розыска поймали его на территории Московской области.

