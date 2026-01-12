В Таджикистане погиб чемпион мира по ММА Чемпион мира по ММА Садуллоев погиб в драке в Таджикистане

В ночь на 12 января 15-летний Мухаммадали Садуллоев, чемпион мира по ММА, погиб в ходе конфликта между подростками, сообщила пресс-служба республиканской Федерации смешанных единоборств. Правоохранительные органы пока не прокомментировали произошедшее.

Тело погибшего было доставлено на родину, в город Куляб. В социальных сетях сообщается, что спортсмен погиб от ножевых ранений. Еще два человека находятся в больнице с различными травмами. Правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в совершении преступления.

Наставник Мухаммадали Садуллоева Камол Валиев в беседе с «Азия-Плюс» сообщил, что инцидент произошел 11 января в одном из компьютерных игровых центров города. По его словам, конфликт начался на почве словесного недопонимания. Один из подростков ударил юношу ножом в область сердца. Садуллоева не успели довезти до больницы.

Несмотря на юный возраст, таджикский спортсмен стал титулованным бойцом. В 2024 году он завоевал мировой чемпионский титул в своей возрастной категории, а год спустя — звание чемпиона Таджикистана.

