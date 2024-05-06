Погода в Москве в ближайшие дни: введен желтый уровень опасности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, порывы которого будут достигать 15–17 метров в секунду, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России. Какая погода будет в столице и Санкт-Петербурге сегодня и завтра?

Погода в Москве 6 и 7 мая

По данным Гидрометцентра, сегодня в российской столице ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, из-за чего был объявлен желтый уровень опасности.

«Ветер. Период предупреждения до 13:00 6 мая. Местами северо-западный ветер с порывами 15–17 метров в секунду», — говорилось в сообщении.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале рассказал, что в Москве ближе к вечеру прогнозируются осадки в виде дождя, а днем воздух прогреется до 10 градусов.

«Сегодня столичный регион начнет ощущать влияние атлантического циклона, приближающегося с запада. Он принесет в регион обширные поля облаков и местами вызовет небольшие дожди, которые в Москву придут в вечерние часы. В такой ситуации приток солнечного тепла будет ограничен, и дневная температура окажется на 7-8 градусов ниже климатической нормы. Температура воздуха — от плюс 8 до плюс 10 градусов, по области — от 7 до 12 градусов тепла. Ветер северный, северо-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 743 мм рт. ст., что ниже нормы», — пояснил метеоролог.

По данным центра «Фобос», завтра, 7 мая, в Москве в течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью и днем — от плюс 4 до плюс 6 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале заявил, что потепление в столичный регион придет только в субботу и воскресенье. Он отметил, что к середине месяца показания термометров станут соответствовать майским температурам.

«В субботу и воскресенье в теплом секторе циклона небо будет хмуриться, и кое-где могут брызнуть небольшие дожди. Минимальная температура — плюс 3–8 градусов, максимальная — плюс 12–17 градусов», — подчеркнул синоптик.

Погода в Санкт-Петербурге 6 и 7 мая

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале рассказал, что сегодня, 6 мая, температура воздуха составит не более 8 градусов тепла.

«В дневные часы сегодня и завтра ждем максимальную температуру в районе 7–8 градусов тепла, а вот сколько будет днем 8 мая — это интересно. Сейчас можно рассчитывать на 3–4 градуса со знаком плюс. И тут надо отметить такой момент, что самая низкая в Санкт-Петербурге температура днем в первой половине мая в этом веке была плюс 3,5 градуса — 4 мая 2021 года. 2 мая 2003 года было плюс 4 градуса. Так что будет с чем сравнить», — написал он.

Также метеоролог отметил, что 7 и 8 мая в культурной столице ожидаются осадки в виде снега.

«Самым холодным должно быть 8 мая, но там облаков много, да и снег 7 и 8 мая ожидается. Так что, может, больших минусов и не будет», — резюмировал Колесов.

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