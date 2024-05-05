ВС РФ взяли под контроль Очеретино в ДНР: что значит для СВО, куда дальше

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России полностью взяли под контроль населенный пункт Очеретино в ДНР, сообщили в Министерстве обороны РФ. Какие последние новости об этом известны?

Что рассказали в Минобороны про Очеретино

В пресс-службе военного ведомства заявили, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Очеретино и улучшили тактическое положение в селе Архангельское.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино в Донецкой Народной Республике, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны РФ.

Также отмечается, что были отражены восемь атак ВСУ в нескольких населенных пунктах Донецкой Народной Республики.

«За сутки отражены восемь контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 47-й механизированной, 142-й, 143-й пехотных, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Бердычи, Семеновка и Нетайлово Донецкой Народной Республики», — подчеркнули в ведомстве.

Фото: МО РФ

Что взятие Очеретино дает ВС РФ

По информации Telegram-канала «Военная хроника», наступление на Очеретино лишает командование украинской армии возможности выстроить долговременную оборону и вынуждает постоянно контратаковать недостаточными силами, расходуя резервы, и закрепляться под огневым воздействием ВС РФ на неудобных для обороны позициях.

«Это, в частности, мешает ВСУ закрепиться по линии Нетайлово — Карловка, где планировалась основная линия обороны ВСУ. При этом продвижение ВС РФ на запад вдоль железнодорожной ветки рассекает боевые порядки ВСУ на отдельные участки севернее и южнее железной дороги со всеми вытекающими последствиями для тактической обстановки, снабжения и управления войсками. На северном „лепестке“ постепенно обозначается охват участка оборонительной системы ВСУ в районе Нью-Йорк — Розовка — Сухая Балка с дальнейшей возможностью выхода на Константиновку, а от нее -- на Часов Яр, Славянск и Краматорск», — говорится в публикации.

ВС РФ также пытаются замкнуть кольцо со стороны Очеретино и южнее Нетайлово, что позволит окружить группировки ВСУ в этом районе, сообщил источник.

«В перспективе такой охват даёт возможность создать одну или несколько „зон убоя“, хорошо знакомых по боям в Херсонской области, Артемовске и наступлению ВСУ в Запорожье. Общая численность группировки ВСУ внутри таких зон может составить от 5 тыс. до 12 тыс. человек», — рассказали авторы «Военной хроники».

Военный эксперт Борис Рожин заявил, что взятие Очеретино под контроль означает, что зачистка северных окраин населенного пункта была полностью завершена.

«Продолжается зачистка Архангельского и прилегающих в Архангельскому и Керамику районов», — рассказал Рожин.

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