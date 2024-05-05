ВС РФ получат нового робота «Курьер»: что это, как поможет на СВО, цена

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер» в различных вариациях скоро отправится в зону проведения спецоперации, рассказал военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале. Что об этом известно?

Как НРТК «Курьер» можно использовать в зоне СВО

По словам Рожина, НРТК «Курьер» имеет несколько комплектаций, его можно использовать в качестве минного транспортера или для перевозки грузов.

«1. Минный транспортер. Есть опция установки минных шлагбаумов на дороге. Само собой, при желании можно использовать и как камикадзе (в стиле заминированных МТЛБ). 2. Перевозка грузов. Надо перегнать груз через открытое место в посадку. Навалил туда добра, включил РЭБ и поехал. 3. Перевозка людей. Можно перевезти раненого/убитого», — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что испытания робот прошел отлично, работая в составе 74-й гвардейской ОМСБр.

«Для тех, кто интересовался вопросами цены, то цена самого шасси чуть менее 1 млн. При более крупном производстве возможно дальнейшее удешевление. Ну а далее на него можно устанавливать все что угодно — от носилок для раненых и решеток/лотков для перевозки грузов до систем РЭБ, мин, пулеметов, гранатометов, ПТУРов и АГС. Комплекс рассчитан на модульный принцип использования», — сообщил Рожин.

Тактико-технические характеристики НРТК «Курьер»

Габариты: 1400х1200х580мм

Вес: 250 кг

Скорость: до 35 км/ч

Время работы: от 12 до 72 часов

Движитель: гусеничный

Электродвигатели: 6 кВт

Дальность управления: от 3 до 10 км

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что известно про испытания НРТК «Курьер» в зоне СВО

В середине апреля Борис Рожин продемонстрировал видео испытаний НРТК «Курьер» с установленным 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом НСВТ.

«Модульный характер комплекса позволяет устанавливать различные системы вооружения и средств РЭБ», — сообщил он.

Штурмовики 74-й гвардейской ОМСБр. ВС РФ пояснили, что впервые данный боевой робот был задействован во время наступления на Авдеевку, а затем применялся и в Бердычах.

«Первый раз в бою мы испытали роботов, когда брали Авдеевку. Наш оператор выводил их на огневую позицию, и они отрабатывали по огневым точкам, помогая штурмовикам продвигаться. Потом под Бердычами в составе штурмового отряда применялись восемь единиц НРТК „Курьер“. Они были разделены на две группы и их задача была максимально близко выйти к противнику и разгромить его, что они и выполнили. В целом машины рабочие, будет и дальше их применять, чтобы сохранять жизни наших штурмовиков», — рассказал один из бойцов ВС РФ.

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