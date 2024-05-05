Магнитные бури сегодня, 5 мая: что завтра, вспышки на Солнце, боли, тремор

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 5 мая, сила геомагнитных возмущений достигнет уровня Kp 4, что говорит о слабой магнитной буре на Земле, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геоударов завтра, что за вспышки на Солнце?

Что известно о магнитных бурях 5 и 6 мая

По информации ученых, к концу сегодняшнего дня на Земле могут начаться геомагнитные возмущения, уровень которых следующей ночью поднимется до показателя G2 — средняя магнитная буря.

«Вероятность возникновения магнитной бури 5 мая составляет 35%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 25%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — заявляют специалисты ИКИ РАН.

По данным портала my-calend, завтра ожидается магнитная буря силой 5 баллов.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 6 мая. Ее сила составит 5 баллов. В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций. Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях», — говорится в публикации сервиса.

Что за вспышки на Солнце были прошлой ночью

Ученые ИКИ РАН сообщили, что минувшей ночью на Солнце произошла вспышка высшего класса X, которая находится на прямой линии Солнце — Земля.

«Событие происходит прямо в данный момент. Источник, судя по всему, в северном полушарии Солнца, на достаточно близком расстоянии от линии Солнце — Земля. Выброс в сторону Земли пока не наблюдается. Очень высокие риски экстремально сильных событий до конца дня», — пояснили специалисты.

Отмечается, что сейчас фиксируется вспышечная активность, которая может стать самой мощной за последние несколько лет.

«За прошедшие сутки произошло более 20 вспышек, в том числе 10 вспышек уровня M, соответствующих четвёртому уровню по пятибалльной шкале событий на Солнце. Трём событиям, уровня M9.1 (вчера 4 мая) и M8.4, M9.0 (сегодня утром) не хватило всего 10–20% мощности до высшего балла X. Полная энергия, высвобожденная Солнце в форме взрывов, находится на одном из максимальных уровней за последние годы, а частота вспышек уровня M в сочетании с их мощностью выглядит крупнейшей как минимум за пять-шесть лет», рассказали в ИКИ РАН.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как обезопаситься в период магнитной бури

Врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с NEWS.ru объяснил, что магнитные бури влияют на самочувствие некоторых людей, потому что в человеческом теле содержится много электролитов, которые реагируют на электрический ток и, соответственно, изменения магнитного поля.

«Мы все состоим из электролитов. Все наши жидкости — это электролиты. В их составе очень много минералов и металлов. Это вещества, которые реагируют на электрический ток [создающий магнитное поле]. И не всегда в лучшую сторону это происходит», — сказал он.

Доктор медицинских наук Рина Заславская в разговоре с NEWS.ru пояснила, что здоровый человек может чувствовать себя нормально и не испытывать недомоганий в период магнитных бурь, но людям с сердечно-сосудистыми патологиями следует быть осторожнее, чтобы не столкнуться с болями, тремором.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут также начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — заявила медик.

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