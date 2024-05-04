Что известно о схождении Благодатного огня в храме Гроба Господня 4 мая

Фото: ABIR SULTAN/EPA/TASS

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня сошел Благодатный огонь, который ожидали тысячи паломников со всего мира. Что об этом известно?

Что известно о чуде схождения Благодатного огня

Схождение Благодатного огня совершается ежегодно в Иерусалиме в последнюю субботу перед Пасхой. Это сакральное явление происходит в священном месте — Гробе Господнем. Благодатный огонь символизирует присутствие Господа Бога и его милосердие к людям. А его восхождение происходит под строгим контролем. Накануне Великой субботы в храме гасят все свечи, лампады и паникадила. Уже непосредственно в субботу утром часовню, которая возведена над гробом — кувуклию, осматривают делегации всех христианских церквей, а затем запечатывают Гроб.

На территории храма Гроба Господня расположено несколько действующих монастырей, он включает множество вспомогательных помещений и галерей. Причем различные части храма принадлежат нескольким христианским вероисповеданиям, но главные святыни — Голгофа, Кувуклия, Кафоликон принадлежат Иерусалимской православной церкви.

После того, как Гроб запечатывают, начинается церковное шествие. А Иерусалимский патриарх заходит в кувуклию читая молитву. Ожидание после того, как патриарх зашел в часовню, длится всегда разное время, но последние годы, как правило, не более получаса. В наши дни сошествие Благодатного огня происходит в Великую Субботу обычно между 13 и 15 часами иерусалимского времени. После схождения Благодатного огня патриарх зажжет и вынесет из храма 33 свечи, которые символизируют количество лет наземной жизни Иисуса Христа.

Фото: ABIR SULTAN/EPA/TASS Схождение Благодатного огня в Иерусалиме

Благодатный огонь — это знак от Господа, милость Божья для людей. Священники говорят, что он сходит для того, чтобы люди «зажигались верой». Считается, если огонь не взойдет, это будет свидетельствовать о приближении конца света.

Какой миф развеял священник о Благодатном огне

Священник Вологодской епархии Русской православной церкви Илья Савастьянов заявил, что информация о том, что в случае несхождения Благодатного огня наступит конец света, является не более чем мифом. По его словам, в Великую субботу верующим не стоит акцентировать свое внимание на суевериях.

«Сейчас среди верующих людей и не только распространено множество суеверий вокруг схождения Благодатного огня, которые не имеют каких-либо оснований. К примеру, что если он не сойдет, то начнется конец света. Все же самое главное чудо для христианина — это Воскресение Господа и Бога Иисуса Христа, и необходимо стараться акцентировать все внимание на этом событии», — объяснил он.

Отмечается, что для встречи Благодатного огня верующим не требуется особенной подготовки. Православным для этого важно придерживаться строгого поста, читать молитвы и Священное Писание.

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