Священник опроверг популярный миф о Благодатном огне Священник Савастьянов: Благодатный огонь не связан с концом света

Мнение, что в случае несхождения Благодатного огня наступит конец света, является не более чем мифом, заявил священник Вологодской епархии Русской православной церкви Илья Савастьянов. В беседе с LIFE.ru настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Семистрельная» отметил, что в Великую субботу верующим не стоит акцентировать свое внимание на суевериях.

Сейчас среди верующих людей и не только распространено множество суеверий вокруг схождения Благодатного огня, которые не имеют каких-либо оснований. К примеру, что если он не сойдет, то начнется конец света. Все же самое главное чудо для христианина — это Воскресение Господа и Бога Иисуса Христа, и необходимо стараться акцентировать все внимание на этом событии, — пояснил священнослужитель.

Для встречи Благодатного огня верующим не требуется особенной подготовки. Православным для этого важно придерживаться строгого поста, читать молитвы и Священное Писание. Савастьянов уточнил, что лампадку с Благодатным огнем можно поставить у домашних икон.

Терапевт-иммунолог Ирина Ярцева ранее сообщила, что голодать в Страстную пятницу запрещается тем, у кого диагностирован диабет или заболевания ЖКТ. Также, по ее словам, строгий пост неприемлем для детей.