Наступление ВС РФ за Авдеевкой: удалось ли взять Архангельское, сводка

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Работа расчета гаубицы «Мста-Б» в зоне СВО

Российская армия смогла взять под контроль населенный пункт Архангельское под Авдеевкой, передает «Рыбарь». Минобороны РФ это никак не комментировало. Какие последние новости поступали с данного направления СВО?

Что сейчас происходит у Авдеевки

По данным Telegram-канала «Рыбарь», 4 мая ВС РФ взяли под контроль село Архангельское.

«После зачистки Очеретино и Керамика российские войска завершили операцию по освобождению села Архангельского. Боевые действия в направлении населенного пункта начались еще неделю назад, передовые группы подразделений специального назначения заходили в него сразу после зачистки Очеретино, но полный контроль удалось установить только минувшей ночью», — говорится в публикации.

Отмечается, что наступление проводилось с одновременным подтягиванием групп ВС РФ со стороны Очеретино и населенного пункта Керамик.

«Наступление проводилось в несколько этапов с одновременным подтягиванием групп как через балку со стороны Очеретино, так и через поля. 3 мая со стороны Керамика были подтянуты другие группы, которые завершили операцию по охвату села и фактическому выдавливанию противника из населенного пункта. Кадры с поражением бегущих групп украинских формирований были опубликованы накануне: по ним видно организованное бегство личного состава ВСУ под огнем российской артиллерии. Подобное видео уже вызвало резонанс в украинском информационном поле, демотивируя подразделения противника, действующие на других участках фронта. На данный момент российские подразделения окапываются и закрепляются на занятых рубежах, подтягивая резервы и выстраивая логистику через Очеретино и Новокалиново», — отмечают авторы канала «Рыбарь».

Однако военный эксперт Борис Рожин заявил, что ВС РФ понадобится еще какое-то время, чтобы полностью установить контроль над селом Архангельским.

«Архангельское фактически перешло под контроль российских войск. Понадобится еще некоторое время на установление полного контроля над северными окраинами поселка и зачистку, но село противник оставил. На очереди Калиново. Опорник ВСУ к западу от Архангельского на утро еще держался», — написал он.

Источник ТАСС в силовых структурах рассказал, что Вооруженные силы Украины покидают в панике поселок Архангельское.

«Бегут небратья из Архангельского. Спешно, с паникой. Так же истерично пытаются окопаться на подступах к нему, — рассказал он.

Источник агентства также отметил, что в данном районе остаются точечные очаги сопротивления.

Авторы проекта WarGonzo также подтверждают, что ВС РФ продвигаются внутри населенного пункта Архангельское.

«В районе Очеретино ВС РФ продолжают развивать наступление на северо-запад в направлении Новоалександровки и на юго-восток в направлении Архангельского, где также есть продвижения российских войск внутри населенного пункта», — сообщает WarGonzo.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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