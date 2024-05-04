Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 мая, фото, видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Панда Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем авторском Telegram-канале опубликовала двухминутное видео, как панда Катюша делает утреннюю зарядку. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Чем Катюша занимается с утра

На опубликованных Акуловой кадрах запечатлено, как Катюша с самого утра занимается гимнастикой на бревнах в большом вольере. Она очень умело кувыркалась и передвигалась по деревянному настилу, не забывая переводить свой взгляд на камеру.

«Утренняя гимнастика от Катюши», — подписала видеозапись руководитель столичного зоосада.

Подписчики Акуловой назвали Катюшу «обезьянкой», потому что она превосходно ползает и передвигается по бревнам.

«Катюша может готовиться к мировым состязаниям по художественной гимнастике? Она у нас не панда, а настоящая обезьянка…Может, так и скажем нашим китайским друзьям через четыре года, когда ее надо будет отдавать в КНР, что она обезьянка, а не панда?»;

«Катюша на бревнах закрутила интересную позу! Ловкая и гибкая у нас девочка родилась. Когда будут следующие кадры с ее выходом на улицу? Очень хочется посмотреть, как она будет себя вести»;

«Молодец наша девочка. Проснулась, пошла размяла свои косточки, поигралась на камеру. Все правильно Катюша делает, и приятно наблюдать, как она растет прямо у нас на глазах. Все больше и больше веса набирает, российская гимнастка»;

«Каждый раз боюсь, что упадет. Хочется руки подставить и поймать, если что. Но потом вспоминаю, что там уже 22 килограмма живого веса, а может, и больше, так что лучше этого не делать», — писали подписчики генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

При каком условии Китай может оставить Катюшу в России

Панда Катюша, когда ей исполнится четыре года, должна будет уехать в КНР, где ей подберут подходящую пару для дальнейшего размножения.

Светлана Акулова в беседе с журналистами рассказала, что Катюшу могут оставить в России, если здесь будет построен такой же большой вольер, как в Китае, и будут выделяться соответствующие финансовые средства для ее содержания.

«По соглашению панда Катюша может находиться в Московском зоопарке до четырех лет. Китайские коллеги выберут, куда ее направить. Возможно, она поедет в Китай, возможно, в какую-либо другую страну. Либо если в Российской Федерации будет, например, тоже построен где-то такой же большой вольер, будут предусмотрены все условия, будет финансовая возможность содержания, потому что бамбук недешевое удовольствие, то тогда, возможно, в переговорном процессе китайские коллеги примут решение оставить панду в России», — объясняла она.

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