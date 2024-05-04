Королевская семья Британии: последние новости, предательство Гарри, Кейт

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Принц Гарри

Принц Уильям и Кейт Миддлтон считают, что их предал принц Гарри после выпуска мемуаров, а герцоги Сассекские попали в очередной скандал. Какие известны последние новости о королевской семье на сегодня, 4 мая?

Что известно о здоровье Кейт Миддлтон

Принц Уильям с улыбкой на лице рассказал, как его супруга Кейт Миддлтон борется с онкологией. На соответствующий вопрос он ответил во время визита в Северную Англию.

«Все хорошо, да, спасибо. У нас все хорошо. Мы со всем отлично справляемся», — сообщил он.

У Кейт Миддлтон обнаружили рак толстой кишки во время операции на брюшной полости. В настоящий момент она проходит курс химиотерапии. На время лечения принцесса Уэльская переехала в загородный особняк в графстве Норфолк.

За что Кейт Миддлтон обиделась на принца Гарри

Принц Уильям и Кейт Миддлтон считают, что их предал принц Гарри, сообщает The Mirror. Недавно стало известно, что герцог Сассекский прилетит в Лондон. 8 мая он выступит по случаю 10-летия «Игр непобежденных» в соборе Святого Павла. При этом пока точно не известно, встретится ли младший сын Карла III с членами своей семьи.

«Уильям и Кэтрин почувствовали, что их предали, после выхода мемуаров Гарри. Они не разговаривают с ним и Меган. Конечно, они не собираются начинать сейчас, когда Кэтрин особенно уязвима», — заявил источник.

В связи с болезнью Миддлтон возобновить отношения стало еще сложнее. По данным источника, родные не хотят подвергать герцогиню дополнительному стрессу.

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон

Что известно о здоровье Карла III

Больной раком король Великобритании Карл III во время своего первого появления на публике после объявления о тяжелой болезни сообщил, что чувствует себя неплохо, пишет The Telegraph. Он вместе с королевой Камиллой посетил центр по лечению онкологических заболеваний в Лондоне, где один из пациентов спросил монарха о его самочувствии.

«Не так уж плохо. Конечно, когда сообщают о диагнозе, это шокирует, не правда ли?» — ответил король.

За время визита монарха неоднократно спрашивали о самочувствии. Каждый раз он благодарил за этот вопрос и повторял, что чувствует себя неплохо. Пациенту, который после встречи с королем отправился на процедуры, он сказал, что «понимает, что тот чувствует».

Супруга короля Камилла уточнила, что монарх был рад вернуться к публичным обязанностям, однако ей пришлось сдерживать рвение мужа к работе.

«Я думаю, он был очень рад появиться на публике. Я пыталась его сдерживать», — сказала королева Камилла.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Король Карл III

В какой скандал попали принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл были приглашены в Нигерию начальником штаба обороны страны, но перед их визитом в этом месяце возникли некоторые вопросы, пишет The Mirror. По данным издания, из-за ряда проблем с издержками и безопасностью эту поездку уже считают скандальной.

Сообщается, что гости должны будут посетить ряд культурных мероприятий и пообщаться с военнослужащими. По информации The Mirror, государство предоставит паре «тот уровень безопасности, который Гарри ожидал получить в Великобритании». Государство обещает покрыть все расходы на охрану герцогов Сассекских из бюджета, притом что страна страдает от проблемы массовой нищеты. Согласно статистике, 87 миллионов нигерийцев живут за чертой бедности.

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