Иисус, жизнь в интернате, двое детей: где сейчас актер Евгений Шириков

Фото: t.me/shirbatman*

Евгений Шириков

Евгений Шириков — актер театра и кино. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни, почему артист жил в интернате?

Чем известен Шириков

Евгений Шириков родился 14 июля 1988 года в Вологде.

В 11 лет мальчик остался сиротой — умерла его мама, а отец отбывал срок в заключении. Из родственников у него осталась только старшая сестра. Был еще старший брат, который рано ушел из жизни — в 33 года.

«Он был хороший, порядочный мужик, но так получилось, что окружающие его немного сбили. Когда он был с мамой, делал карьеру на подшипниковом заводе. Был идеальный мужчина, по крайней мере, у меня в глазах. Когда мамы не стало, мы думали начать новую жизнь, но получилось, что кривая все-таки завела его в тюрьму», — рассказывал актер об отце в программе «Однажды».

После того как остался без родителей, Шириков попал в вологодский детский дом № 2, расположенный в Соколе. Там и вырос.

«В интернате было жестко, но я все равно благодарен ему, потому что он „подковал“ мой характер и волю», — вспоминал Шириков.

В 2011 году он окончил СПбГАТИ им. Черкасова — курс артистов рок-оперы под руководством В. И. Подгородинского.

В кино Шириков дебютировал в 2013 году в сериале «Мелодия на два голоса». Также артист снимался в картинах «Красивая жизнь», «Провинциальная Мадонна», «Крылья Пегаса», «Тайны госпожи Кирсановой», «Замок из песка», «Чикатило», «Капитан Голливуд», «В активном поиске», «Счастье меня найдет», «Золотая кровь. Чертолье», «Золотая кровь. Чертов кистень», «Бойся, я с тобой», «Свадебный марш», «Тетя Таня» и других.

Всего в его фильмографии более 50 работ.

Что известно о личной жизни Ширикова

Евгений Шириков женат на тренере по китайской йоге Леоноре.

Супруги воспитывают двоих сыновей — Тимура и Даниила.

Чем сейчас занимается Шириков

Евгений Шириков продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Иисус Христос — суперзвезда», «Канкан», «Петр I» и «Граф Монте-Кристо».

В 2023 году актер снялся в мини-сериале «Новая жизнь».

В 2024 году вышли сериалы «Панчер», «Тень Чикатило» и «Глаз пустыни» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть проекты «Война и музыка», «Мужское слово» и «Медвежий угол» с Шириковым.

Артист не только снялся в «Панчере», но и выступил автором сценария картины.

«Идея появилась шесть лет назад. Так вышло, что я ее долго вынашивал, но писал „в стол“. А потом в пандемию коронавируса я психанул, сел и написал сценарий. У меня, как и у всех, образовалось много свободного времени, и я его потратил с пользой. Отослал своему партнеру по „8-й студии“ Евгению Татарову. Ему история пришлась по душе, и мы совместно начали работать над „Панчером“», — делился он.

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