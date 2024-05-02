Жене Карла III пришлось утихомирить больного раком мужа Королева Камилла заявила, что ей пришлось сдерживать рвение Карла III к работе

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Король Великобритании Карл III и королева Камилла

Король Великобритании Карл III был рад вернуться к публичным обязанностям, заявила его супруга королева Камилла во время приема в Букингемском дворце. По ее словам, которые приводит Daily Mirror, ей пришлось даже сдерживать рвение мужа к работе. До этого они вместе посетили онкологический центр при университетском колледже Макмиллиан в Лондоне, где британский король проходит лечение от рака.

Я думаю, он был очень рад появиться на публике. Я пыталась его сдерживать, — сказала королева Камилла.

Ранее в Букингемском дворце сообщили, что британские врачи довольны состоянием Карла III, который в настоящее время проходит курс химиотерапии. Хорошее самочувствие монарха позволило ему частично вернуться к своим обязанностям. Медики разрешили королю Великобритании принять участие в нескольких мероприятиях. Известно, что в июне Карл III примет у себя во дворце императора Японии и его жену.

Принц Уильям ранее сообщил, что его супруга Кейт Миддлтон, у которой также диагностировали онкологическое заболевание, чувствует себя хорошо. По его словам, семье удается справляться с болезнью принцессы Уэльской. У Миддлтон обнаружили рак толстой кишки во время операции на брюшной полости. На время лечения она переехала в загородный особняк в графстве Норфолк.