Принц Гарри и Меган Маркл попали в скандал из-за планов посетить Африку The Mirror: будущий визит принца Гарри в Нигерию вызвал скандал в Британии

Принц Гарри и Меган Маркл были приглашены в Нигерию начальником штаба обороны страны, но перед их визитом в этом месяце возникли некоторые вопросы, пишет The Mirror. По данным издания, из-за ряда проблем с издержками и безопасностью эту поездку уже считают скандальной.

Сообщается, что высокие гости должны будут посетить ряд культурных мероприятий и пообщаться с военнослужащими. При этом пригласивший их начальник штаба обороны Нигерии генерал Кристофер Гвабин Муса пообещал чете, что они получат тот тип охраны, на который рассчитывали в Британии, до того, как их сняли с охраны, оплачиваемой за счет налогоплательщиков.

Государство обещает покрыть все расходы на безопасность пары из бюджета, при том, что страна страдает от проблемы массовой нищеты. Согласно статистике, 87 миллионов нигерийцев живут за чертой бедности.

Также журналисты отметили, что, планируя посетить Нигерию, Гарри и Меган игнорируют предупреждения о безопасности, установленные Госдепом США, который присвоил стране рекомендацию третьего уровня. В Вашингтоне призывают всех, кто хочет посетить страну, «пересмотреть поездку» из-за преступности, терроризма, гражданских беспорядков, похищений людей и вооруженных банд.

Ранее сообщалось, что принца Гарри не пустили переночевать в Виндзорский замок. В итоге во время своего скорого визита в Лондон ему придется оставаться в отеле.