Принца Гарри не пустили переночевать в Виндзорский замок Mirror: принц Гарри останется в отеле из-за отказа Виндзорского замка в ночевке

Фото: Piero Nigro/Alto Press/Global Look Press

Принц Гарри во время пребывания в Великобритании на следующей неделе будет вынужден остаться в отеле, поскольку королевская семья отклонила его запрос на остановку в Виндзорском замке, сообщает Mirror. Отмечается, что родственники отказали ему в ночевке из-за «отсутствия предварительного уведомления».

Как пишет издание, герцог Сассекский должен прилететь в Лондон, чтобы выступить в соборе Святого Павла 8 мая на специальном мероприятии, посвященном десятой годовщине «Игр непобежденных». Принц Гарри учредил это спортивное мероприятие в 2014 году, когда еще был членом королевской семьи.

При этом портал выяснил, что никто из королевской семьи не приедет, чтобы продемонстрировать поддержку Играм. В статье говорится, что герцог Сассекский не останавливался в Виндзорском замке с осени 2023 года.

Ранее Daily Mail писал, что принц Гарри приедет в Лондон без своей жены Меган Маркл. По словам представителя пары, герцогиня Сассекская не присоединится к мужу на службе в соборе Святого Павла, посвященной 10-летию «Игр непобежденных». Как сообщает источник, Маркл встретится с принцем Гарри в Нигерии.

Отмечается, что визит Гарри беспокоит принца Уильяма и Кейт Миддлтон. По словам королевского эксперта Тома Куинна, в Букингемском дворце составляют расписание мероприятий так, чтобы избежать «неловкости и смущения».