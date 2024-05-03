Принц Уильям с улыбкой на лице рассказал, как Кейт Миддлтон борется с раком

Принц Уильям во время визита в Северную Англию рассказал, как его супруга Кейт Миддлтон борется с онкологией, сообщает Page Six. В ответ на вопрос одной из местных жительниц о состоянии принцессы Уэльской он заявил, что все хорошо, при этом член королевской семьи улыбался.

Все хорошо, да, спасибо. У нас все хорошо, — ответил он.

У Кейт Миддлтон обнаружили рак толстой кишки во время операции на брюшной полости. В настоящий момент она проходит курс химиотерапии. На время лечения принцесса Уэльская переехала в загородный особняк в графстве Норфолк.

Ранее биограф Роберт Джобсон сообщил, что проблемы со здоровьем монаршей особы только скрепили ее отношения ее с мужем, принцем Уэльским. Кроме того Кейт Миддлтон возобновила общение с принцем Гарри после того, как публично рассказала о своем онкологическом заболевании.Отношения между ними были испорчены после женитьбы герцога Сассекского на Меган Маркл.

В конце апреля Daily Mail писал, что Миддлтон, проходящая химиотерапию, получила звание Королевского кавалера ордена Почетных товарищей от короля Великобритании Карла III. По данным издания, 42-летняя принцесса Уэльская стала первым членом королевской семьи за последние 100 лет, удостоенным этой награды. Таким образом Карл III попытался поддержать невестку в трудный момент жизни, говорится в сообщении.