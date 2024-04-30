Турция, жизнь на две страны, сыновья: где сейчас актриса Анастасия Груздева

Фото: Социальные сети

Анастасия Груздева

Актриса Анастасия Груздева прославилась благодаря сериалам «След» и «Час Волкова». Как она живет сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Груздева

Анастасия Груздева родилась 2 августа 1982 года в городе Большой Камень Приморского края.

В 2003 году окончила Дальневосточную государственную академию искусств (ДВГАИ) во Владивостоке. После этого она получила предложение работать в Московском экспериментальном театре Вячеслава Спесивцева. Затем служила в еврейском театре «Шалом».

В 2005–2008 годах Груздева — актриса театра на Перовской.

В кино она дебютировала в 2004 году в мини-сериале «Кадеты». Также Груздева снималась в картинах «Врачебная тайна», «Сваха», «След», «Папины дочки», «Час Волкова», «Глухарь», «Монтекристо», «Кремлевские курсанты», «Побег», «Светофор», «Склифосовский», «Без следа», «Под прикрытием», «Выйти замуж за Пушкиных», «Черная лестница», «Красная зона», «Свадебные хлопоты» и других.

Всего в ее фильмографии более 50 работ.

Помимо работы в кино, Груздева принимала участие в большом количестве рекламных роликов. Она сотрудничала с такими компаниями, как Сбербанк, «Аэрофлот», Aplen Gold, и другими.

Фото: Социальные сети Анастасия Груздева

Что известно о личной жизни Груздевой

Муж Анастасии Груздевой — турок Эгемен Озоктай. Он окончил Стамбульский университет, работает инженером в строительной компании. Пара познакомилась в 2010 году.

«Мы с подругой шли к друзьям на вечеринку, когда в лифте столкнулись с Эгеменом и его девушкой. У него было такое серьезное лицо, что я прошептала подруге: „Да, чувствую, вечеринка будет веселой“. Потом с „серьезным мужчиной“ мы пересеклись на кухне. Я хотела попить воды, а Эгемен на английском предложил налить виски. Я отказалась, и, так как практически не знала языка, разговора не получилось. Позже нас представили, и Эгемен узнал, что я актриса», — вспоминала Груздева.

Спустя месяц после вечеринки мужчина разыскал артистку через общего знакомого. Между ними начались отношения, которые переросли в брак.

«С ним я чувствую себя королевой», — отмечала Груздева.

Пара воспитывает двоих сыновей.

Чем сейчас занимается Груздева

Анастасия Груздева продолжает творческую деятельность.

В 2022 году артистка снялась в мини-сериале «Слезы осушит ветер». В 2024 году также вышла мелодрама «Я обещаю молчать» с ее участием.

Груздева сменила фамилию на фамилию мужа — Озоктай. Она живет на две страны — Россию и Турцию.

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