Пугачева, болезнь сына, критика Валерии: куда пропала Татьяна Абрамова

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Татьяна Абрамова

Актриса Татьяна Абрамова последний раз снималась в кино в 2017 году. Чем она занимается сейчас, что известно о ее личной жизни, как ей помогла Алла Пугачева?

Чем известна Абрамова

Татьяна Абрамова родилась 5 февраля 1975 года в Тюмени. Окончила музыкальную школу, в 12 лет стала солисткой детского вокального ансамбля «Мечта».

Абрамова принимала участие в различных конкурсах и фестивалях, среди которых «Славянский Базар», «Ялта-Москва-транзит», конкурс молодых исполнителей «Под крышами Санкт-Петербурга».

На «Ялта-Москва-транзит» она смогла завоевать ряд премий, в том числе от радиостанции «Европа Плюс» и народной артистки СССР Аллы Пугачевой. После конкурса Примадонна познакомила Абрамову с композитором Игорем Крутым. В 1994 году вышел их дебютный сольный альбом «Письмо».

В 1996 году окончила Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов по специальности «актер и режиссер драматического театра». В кино Абрамова дебютировала в 1994 году в мелодраме «Охота». Также она снималась в картинах «Две судьбы», «Всегда говори „всегда“», «Приключения мага», «Жена Сталина», «Русский перевод», «Уравнение со всеми известными», «Алхимик. Эликсир „Рядом с нами“, „Все возрасты любви“ и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 50 работ.

Что известно о личной жизни Абрамовой

Первым мужем Татьяны Абрамовой был фотограф и оператор Сергей Кулишенко. В браке родилось двое сыновей — Иван и Александр.

Младший сын артистки перенес тяжелую болезнь: когда ему было полтора года, то у него обнаружили новообразование около надпочечников. Ребенка лечили полгода, но через несколько месяцев болезнь прогрессировала, и ему поставили диагноз — нейробластома надпочечника.

Сына Абрамовой лечили в Германии. Медики спасли его, сейчас он здоров. По словам актрисы, именно болезнь сына стала одной из причин их развода с Кулишенко — мужчина не смог поддержать ее.

«Он испугался, да. В какой-то момент я просто поняла, что он мне не помощник и не союзник. Он не то плечо, на которое я могла бы опереться. У нас все было расписано по часам и по минутам. Помогала сестра», — вспоминала она.

В 2014 году Абрамова вышла замуж за актера Юрия Беляева.

«За пару месяцев до нашего знакомства мы вместе снимались в Минске в одной картине. Однако общих сцен у нас не было, и мы так и не познакомились. При этом мы по очереди жили в одной и той же квартире, которую киногруппа сняла для актеров! Только в сентябре на одном кинофестивале нас с Юрой, наконец, представили друг другу. А в результате уже в мае следующего года мы расписались. Мои сыновья Ваня и Саша сразу почувствовали, что Юра относится к ним очень хорошо. А дети всегда ощущают, когда их искренно любят», — рассказывала артистка.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Татьяна Абрамова и Юрий Беляев

Что Абрамова говорила о Пугачевой и Киркорове

Татьяна Абрамова участвовала в конкурсе «Ялта — Москва — Транзит». На гала-концерте она исполнила песню «Анатолий», после этого Алла Пугачева и Филипп Киркоров заинтересовались юной певицей.

В эфире шоу «Секрет на миллион» она вспомнила, как Пугачева и Киркоров аплодировали ей стоя. Примадонна тогда публично отдала свою премию в размере $5 тысяч молодой артистке. Она обняла Абрамову и шепотом приказала ей отодвинуть пиджак, чтобы потихоньку спрятать туда деньги, обернутые газетой.

Кроме того, после выступления Пугачева и Киркоров пригласили Абрамову на ужин. В ресторане исполнительница смутилась, увидев в меню множество незнакомых слов. Но Пугачева помогла ей.

«Алла Борисовна говорит: „Не парься, все нормально! Сейчас закажем. Ты креветки любишь? У них тут большая порция. Давай на двоих?“» — рассказала Абрамова.

В чем Абрамова обвиняла Валерию

Татьяна Абрамова заявляла, что в начале 90-х продюсер Александр Шульгин, будучи возлюбленным певицы Валерии, помог ей попасть на детскую «Утреннюю звезду» в 23-летнем возрасте, хотя в конкурсе могли принимать участие музыканты с 15 до 22 лет.

Абрамова попросила своего продюсера обсудить этот вопрос с Шульгиным, однако тот извинился и отметил, что для Валерии это был «последний шанс зацепиться на телевидении и показать себя».

Валерия, отвечая на обвинения Абрамовой, призналась, что в 1992 году она действительно не подошла под возрастной ценз «Утренней звезды». При этом она не стыдится своего участия в конкурсе, поскольку «погрешность была небольшой».

«Категория была до 22 лет. Я начала проект, будучи в своей возрастной категории, а окончила проект старше», — объясняла исполнительница.

Чем сейчас занимается Абрамова

Татьяна Абрамова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Ханума», «Всем добрый вечер», «Не торопитесь прощаться», «Идеальная жена» и «Я тебя никому не отдам».

В кино артистка последний раз снималась в 2017 году — тогда вышел сериал «Экспроприатор» с ее участием.

«Во-первых, предложений в кино стало в два раза меньше, а некоторые из них вообще неинтересные. Даже бывает, встречаешься со съемочной группой, видишь человека под названием „режиссер“ и понимаешь, он не имеет никакого отношения к профессии. Становится грустно, ты разворачиваешься и уходишь. Некоторые люди снимают фильмы для галочки и отчета. А я привыкла, чтобы творческая работа оставалась творческой, а не зарабатыванием денег. Поэтому я лучше лишний раз выступлю со спектаклем», — объясняла Абрамова.

Сейчас актриса живет в Москве, однако признается, что ее любимым городом остается Санкт-Петербург.

«Конечно, любимый город — это Санкт-Петербург. Там прошли самые яркие годы моей жизни. Да и по духу, своему характеру он мне всегда был родней, чем Москва. Я очень не люблю суету. А Москва — это хаотичный город. Мегаполис — это не мое», — отмечает она.

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