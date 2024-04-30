Погода в Москве в ближайшие дни: столицу накроют заморозки, ждать ли снег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Понижение температуры воздуха в Москве ожидается с завтрашнего дня, 1 мая, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Какая погода будет на этой неделе в российской столице?

Погода в Москве с 1 по 5 мая

По словам Вильфанда, завтра в российской столице начнется плавное похолодание, но температура воздуха будет находиться в пределах нормы.

«Завтра понижение температуры, хотя она все равно будет выше нормы. Теплая ночь — от плюс 7 до плюс 9 градусов, по области до плюс 12 градусов. Днем завтра — от 18 до 19 градусов тепла, по области до плюс 21 градуса. Завтра и в последующие дни уже облачно с прояснениями и небольшие кратковременные дожди», — сообщил синоптик.

Вильфанд отметил, что в четверг и в пятницу в Москву будут поступать воздушные массы с севера и северо-востока, а в субботу, 4 мая, в ночные часы прогнозируются заморозки.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В четверг температура на 5-6 градусов ниже, чем в среду. Ночью — до плюс 3 градусов, по области до плюс 1 градуса. Днем — от плюс 12 до плюс 14 градусов. Такая температура будет ниже нормы на 1-2 градуса. В пятницу дальнейшее понижение температуры: уже ночью в Московском регионе от 0 до плюс 5 градусов, а днем максимум до плюс 10 градусов. Заметное понижение, на 2-3 градуса ниже нормы. Ночью в субботу еще без осадков, поэтому прогнозируются легкие заморозки, от минус 1 до плюс 4 градусов. Они не опасны для посевов. А днем за счет того, что будет облачная погода и небольшой дождь, температура повысится и будет 11–16 градусов тепла. Но все равно такая температура ниже нормы примерно на 1-2 градуса», — пояснил метеоролог.

В ночь на воскресенье будет от 4 до 9 градусов со знаком плюс, а днем воздух прогреется до 14 градусов, резюмировал научный руководитель Гидрометцентра России.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с NEWS.ru также подтвердил, что 1 мая в Москве возможны кратковременные дожди, а с 2 мая в регион придет небольшое похолодание.

«Температура в столичном регионе возьмет курс на понижение и ожидается в пределах 16–21 градуса. К 3–4 мая воздух может остыть достаточно серьезно — в дневные часы может быть 10 градусов и ниже», — сказал специалист.

Какая погода ждет москвичей на протяжении всего мая

Специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале рассказал, что в мае 2024 года жаркой погоды в Москве не прогнозируется.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Май жарким не будет. Стартующий завтра заключительный месяц весны в столичном регионе не планирует продолжать апрельские традиции, а апрель в Москве стал теплым, почти на 4 градуса опередив климатическую норму и собрав в осадкомеры на треть больше положенного количества дождей», — пояснил синоптик.

По его словам, май в российской столице имеет среднюю температуру воздуха плюс 13,6 градуса, и только после 26-го числа воздух начинает прогреваться выше 15 градусов.

«Осадков в мае, по средним многолетним данным, выпадает значительно больше, чем в апреле — 61 мм, практически каждый второй день месяца сопровождается осадками, в том числе ежегодно хотя бы один раз бывает мокрый снег. Долгосрочные прогнозы на май обещают, что его средняя температура превысит норму на 0,5–1,0 градуса, а количество осадков ожидается близким к климату», — подчеркнул Михаил Леус.

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