Магнитные бури сегодня, 4 мая: что завтра, боли, рвота, плохое настроение

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вероятность возникновения сильной магнитной бури на Земле сегодня, 4 мая, составляет 25%, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геомагнитных возмущений завтра?

Что известно о магнитной буре 4 мая

По прогнозам ученых, сегодня сила геоударов поднимется до уровня Kp 4, что говорит почти о нейтральной геомагнитной обстановке.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 25%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 10%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — заявляют специалисты ИКИ РАН.

По данным сервиса my-calend, сегодня на Земле будет зафиксирована магнитная буря силой 3 балла.

«Сегодня ожидается слабая геомагнитная буря силой 3 балла. В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — говорится в публикации портала.

Что известно о мощной магнитной буре, которая ожидается завтра

Ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что завтра вечером на Землю может обрушиться сильная геомагнитная буря из-за вчерашней мощной вспышки на Солнце.

«Модель NOAA ENLIL, которая считается наиболее точной на сегодняшний день, указывает в качестве времени прихода солнечных масс 18 часов по всемирному времени (UTC), что соответствует 21 часу по московскому. Погрешность современных расчетов в этой области, однако, при любом раскладе составляет не менее двух-трех часов, поэтому реальный диапазон времён заметно шире и возможны как более ранние, так и более поздние варианты. Более ранний приход выброса означает, как правило, его более высокую скорость и, соответственно, более сильный удар по Земле», — сообщили ученые.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Также отмечается, что на вечер воскресенья выставлена высокая вероятность полярных сияний в Восточном полушарии Земли (вся территория России).

Что запрещено делать во время магнитной бури

Врач-кардиолог Ярослав Ашихмин рассказал, что в период геомагнитных возмущений на Земле стоит снизить физическую нагрузку, правильно питаться, а также мониторить показатели верхнего и нижнего давления, люди при геомагнитных возмущениях могут ощущать боли, плохое настроение, слабость, давление и испытывать рвоту.

«Если боитесь последствий магнитной бури — уменьшите физические нагрузки. Если хорошо переносите — оставьте такими же. Обязательно контролируйте, стабилизируйте факторы риска — кровяное и артериальное давление. Только ЗОЖ — никаких других вариантов. Меньше алкоголя, меньше калорий. Больше занятий спортом, здоровый сон. Стало плохо — сходите к терапевту или семейному доктору, поговорите. Множество значимых факторов, которые отрицательно влияют на самочувствие, без специалиста можно просто не заметить», — рассказал он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, не все люди метеочувствительны, но ученые до конца еще не пришли к выводу, влияют ли вспышки на Солнце на здоровье человека.

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