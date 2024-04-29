Что за история с блокировкой чат-ботов Украины в Telegram, почему разбанили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины сообщил, что Telegram-разблокировал украинские чат-боты, в том числе работу возобновили боты Минцифры Украины, Службы безопасности Украины (СБУ), ВСУ и Главного управления разведки (ГУР). Какие последние новости об этом известны?

Когда Telegram заблокировал работу украинских чат-ботов

Вчера вечером украинские СМИ сообщили о том, что администрация Telegram заблокировала работу нескольких украинских каналов, которые публиковали данные о расположении российских войск и объектов.

Отмечалось, что были заблокированы боты Министерства цифровой трансформации Украины, СБУ, а также бот, оповещающий о летящих беспилотных летательных аппаратах.

Сегодня, 29 апреля, в 07:59 по московскому времени Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины подтвердил блокировку работы нескольких ботов в мессенджере.

«Telegram заблокировал ряд официальных украинских ботов. Это очередное подтверждение ненадежности платформы», — говорилось в публикации.

Также в Telegram-канале ГУР отметили, что несколько официальных чат-ботов, созданных украинскими властями для сбора информации о российской армии, перестали работать.

«Это произошло в противоречие правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало», — сказали в ГУР.

Глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, которому в России предъявлено обвинение в причастности к терактам, считает мессенджер Telegram проблемой для национальной безопасности страны. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов также называл Telegram угрозой для безопасности.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Кирилл Буданов

Что известно о разблокировке чат-ботов

Сегодня днем, 29 апреля, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины сообщил, что заблокированная в Telegram работа официальных украинских чат-ботов, в том числе мессенджеров СБУ и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны, была вновь возобновлена.

«Официальные украинские боты возобновили работу. Речь идет о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности, а также о ботах Минцифры», — говорилось в публикации.

Отметим, что основатель Telegram Павел Дуров 24 апреля заявлял, что администрация мессенджера продолжает блокировать аккаунты, которые собирают данные и координаты для последующего нанесения военных ударов. Тогда же он предупредил о «неизбежных изменениях» в Telegram для украинцев из-за позиции Apple.

Как в России отреагировали на действия Telegram

По мнению авторов Telegram-канала «Рыбарь», решение об отмене блокировки украинских чат-ботов приняла региональная группа поддержки мессенджера, когда увидела большое количество жалоб.

«Тут есть такой нюанс, что это могла быть инициатива не центрального офиса Telegram, а региональной группы поддержки, состоящей из волонтёров (думаем, не надо объяснять, кому эти лица симпатизируют?), которые просто отменили это решение после массового вала жалоб и просьб со стороны украинских пользователей. Поэтому кидаться пока тухлыми помидорами рановато», — говорится в публикации.

По мнению политолога Сергея Маркова, Павел Дуров мог испугаться давления со стороны Вашингтона, поэтому принял решение о разблокировке украинских чат-ботов.

«Телеграм разблокировал чат боты ГУР МО Украины и СБУ, которые собирают данные геолокации для ударов по военным объектам армии России. Видимо, Павел Дуров испугался угроз из Вашингтона. Видимо, сильные были угрозы. Очень оперативно они выбили из него», — написал он в своем Telegram-канале.

Россияне в Сети негативно отреагировали на решение платформы разблокировать украинские чат-боты. Кто-то предположил, что у «Дурова биполярка», некоторые заявили о желании Telegram «усидеть на двух стульях», другие пользователи Сети обвинили ресурс в попытке пиара.

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