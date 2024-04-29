ГУР Украины возмутилось одним решением Telegram ГУР Украины: Telegram заблокировал различные чат-боты разведки страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов Украины, в том числе мессенджер Главного управления разведки (ГУР) страны, сообщает пресс-служба ведомства. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, такое решение администраторов мессенджера ГУР называет необоснованным.

Глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, которому в России предъявлено обвинение в причастности к терактам, считает мессенджер Telegram проблемой для национальной безопасности страны. Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов также называл Telegram угрозой для безопасности.

Бизнесмен и основатель Telegram Павел Дуров ранее сообщил, что американская компания Apple потребовала ограничить доступ к некоторым каналам в Telegram для владельцев смартфонов iPhone с украинскими сим-картами. По его словам, руководство мессенджера не может проигнорировать требования компании.

Технический директор ГК InfoWatch Андрей Бирюков отмечал, что механизм блокировки Telegram-каналов может отладить только сам мессенджер. По его словам, настроить контекстный поиск искусственного интеллекта (ИИ) таким образом, чтобы он выявлял вербующие террористов каналы без ложных срабатываний, практически невозможно.