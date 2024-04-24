Apple потребовала заблокировать каналы в Telegram для Украины Дуров: Telegram заблокирует ряд каналов на Украине по требованию Apple

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Американская компания Apple потребовала ограничить доступ к некоторым каналам в Telegram для владельцев смартфонов iPhone с украинскими SIM-картами, сообщил на своей странице бизнесмен и основатель мессенджера Павел Дуров. По его словам, определенные изменения здесь могут быть неизбежны.

Мы получаем официальные письма от Apple, в которых указывается, что определенные изменения здесь могут быть неизбежны, по крайней мере, для пользователей, заходящих в Telegram на iPhone с украинских SIM-карт, — написал Дуров.

Предприниматель признал, что Telegram должен учитывать запросы, поступающие из App Store. Дуров отметил, что если бы это зависело только от него, мессенджер бы всегда предоставлял пользователям доступ к информации и мнениям без цензуры.

Если бы это зависело только от нас, мы бы всегда предоставляли нашим пользователям то, что они просят: доступ к информации и мнениям без цензуры, чтобы они могли принимать собственные решения. Однако это не всегда зависит от нас, — заключил он.

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