Часов Яр, Херсон, Бахмут: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 29 апреля

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта СВО, сообщают военкоры WarGonzo, «Два майора» и «Рыбарь». Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Бердычей, Макеевки, Нетайлово, Новобахмутовки, Новокалиново, Работино, Семеновки, Уманского, Часова Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях спецоперации сегодня, 29 апреля 2024 года?

WarGonzo

«Запорожский фронт. Продолжаются позиционные бои в Работино и северо-западнее Вербового. Работают средства дальнего поражения с обеих сторон. ЛБС существенно не изменилась. Донецкий фронт. Продолжаются бои в Красногоровке, пока без каких-либо серьезных продвижений. В районе Нетайлово есть тактические успехи российских войск. В Уманском — без изменений. В районе Бердычей продолжается зачистка остатков украинского гарнизона. Аналогичная ситуация в Новокалиново и Керамике», — сообщаю авторы WarGonzo.

Отмечается, что в районе Часов Яра ВСУ стягивают резервы, чтобы попытаться пресечь продвижение российских войск.

«ВС РФ аккумулируют силы, и активных штурмовых действий не предпринимают, последовательно нанося удары с помощью средств дальнего поражения по позициям украинских войск и стремясь занять наиболее выгодные позиции для дальнейшего наступления на город», — говорится в публикации проекта.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

«Два майора»

По информации Telegram-канала «Два майора», на Запорожском фронте ВСУ наращивают применение дронов типа «Баба Яга» для минирования местности и бомбардировок.

«В Красногоровке на Южно-Донецком направлении ВС России применяют 240-мм минометы „Тюльпан“, наши передовые подразделения обходят огнеупорный завод с флангов. Западнее Авдеевки (Покровское направление) идет штурм н.п. Нетайлово. ВС России расширяют плацдарм Очеретино-Новобахмутовка-Соловьево, развивают наступление на Керамик из Новокалиново. На участке фронта у Часов Яра идут тяжелые бои, сообщают о переброске противником спецназа ГУР на направление в надежде сдержать натиск армии России. На Купянском направлении ВС России установили флаг в Кисловке, участок фронта „проснулся“ на днях, наши войска перешли в наступление», — заявили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Рыбарь»

ВС РФ продолжают наступление в районе Макеевки на Лиманском направлении, удалось установить контроль над восточной окраиной населенного пункта, сообщает «Рыбарь».

«На Бахмутском направлении продолжаются бои на подступах к каналу Северский Донец — Донбасс, с западной стороны которого находится основная территория застройки Часова Яра. Украинское командование пытается удержать занятые позиции и стягивает к городу дополнительные силы. На Авдеевском направлении российские войска наступают в направлении Архангельского и ведут ожесточенные в Керамике. При этом после полной зачистки Новокалиново натиск на позиции ВСУ только усилится и дальнейшее отступление украинских формирований станет вопросом времени. На Донецком направлении продолжаются ожесточенные бои на территории огнеупорного завода и в южной части Красногоровки. Одновременно российским подразделениям удалось расширить зону контроля в Нетайлово, где ВСУ уже начали подготовку к возможному отходу в направлении Карловки», — говорится в публикации канала «Рыбарь».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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