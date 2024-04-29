Магнитные бури сегодня, 29 апреля: что завтра, слабость, тошнота, апатия

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Сегодня, 29 апреля, на Земле сильных магнитных бурь не прогнозируется, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геомагнитные возмущения завтра?

Что известно о магнитных бурях 29 и 30 апреля

По прогнозам ученых, сегодня в течение дня сила геомагнитных возмущений достигнет уровня Kp 3, что говорит о нейтральном состоянии магнитного поля Земли.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 10%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%. За последние 3 часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — заявляют специалисты ИКИ РАН.

По данным сервиса my-calend, сегодня геомагнитных ударов в течение дня не прогнозируется.

«Сегодня нет геомагнитных бурь. В этот день угроз для самочувствия не предвидится. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь», — говорится в публикации портала.

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Эксперты из гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») сообщают, что сегодня и завтра ожидается умеренная активность Солнца, сильных геомагнитных колебаний не будет.

«Вспышечная солнечная активность умеренная, возможны вспышки класса X, в том числе протонные. Геомагнитное поле 29 и 30 апреля — спокойное с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка невозмущенная. Возможны ухудшения условий КВ-радиосвязи в течение суток», — отметили ученые.

Как защититься от магнитной бури

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов в беседе с NEWS.ru рассказал, что в период геомагнитных возмущений людям, имеющим заболевания сердца, гипертоникам и гипотоникам необходимо снижать нагрузку на организм.

«Магнитная буря доставляет неудобства, если недостаточно четко работает хотя бы одна из систем организма, если у человека есть хронические заболевания. <...> В период магнитной бури увеличивается вязкость крови, что ведет к целому ряду негативных последствий: снижается мощность сердечных сокращений, кровоснабжение сосудов, уровень кислорода в крови. В результате кислорода не хватает клеткам и органам, сужаются сосуды. При этом увеличивается кровоток в сердце, повышаются сердцебиение, артериальное давление и уровень холестерина, появляются аритмия и стенокардия», — сказал специалист.

По мнению медика, влияние магнитной бури может проявляться как общее ухудшение самочувствия, а именно: упадок сил, повышенная утомляемость, давление, слабость, апатия рассеянность, бессонница, мигрени, боли в суставах. Чтобы легче пережить такой период, необходимо снизить ритм жизни, больше отдыхать и избегать нервозных ситуаций.

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