Погода в Москве в начале мая: ждать ли жару, сильные дожди или снег

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с NEWS.ru рассказал, что в начале мая в российской столице температура воздуха в дневные часы будет находиться в районе 20 градусов тепла. Какая погода будет в Москве, Московской области, Ленинградской области и Санкт-Петербурге 1 и 2 мая?

Погода в Москве 1 и 2 мая

По словам Вильфанда, 1 мая в Москве будет стоять теплая погода, возможны кратковременные дожди.

«В среду, 1 мая, погода в Москве будет комфортной — около 10 градусов ночью и около 20 — днем. По области и в соседних регионах — в диапазоне 18–22 градусов. Это выше нормы на 2–3 градуса. В этот день местами возможны небольшие кратковременные дожди», — сообщил синоптик.

2 мая в регион будет поступать холодный воздух с северо-востока, поэтому в городе немного похолодает, отметил Вильфанд.

«Температура воздуха еще будет близка к климатическим значениям (ночью — 3–8 градусов тепла, днем — 13–18), но с пятницы начнется похолодание (ночью — 1–6 градусов, днем — 9–14). Атмосферное давление с повышенного придет в норму, на небе появится больше облаков, вероятность осадков увеличится», — пояснил научный руководитель Гидрометцентра.

Синоптик Александр Ильин в комментарии NEWS.ru также подтвердил, что 1 мая в Москве будет стоять хорошая погода, а в четверг, 2 мая, возможны осадки в виде дождя.

«В среду, 1 мая, появится вероятность небольших кратковременных дождей, они будут носить очаговый характер и не создадут проблем на праздник. Температура воздуха на Первомай в Москве прогнозируется достаточно высокой — воздух может прогреваться до 23 градусов», — заявил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье, по данным «Фобоса», 1 мая в течение суток ожидается ясная погода. Ночью — от плюс 11 до плюс 13 градусов. Днем — от плюс 17 до плюс 19 градусов. Ветер северо-западный умеренный.

2 мая будет малооблачная погода. Ночью — до 5 градусов со знаком плюс. Днем — от 11 до 13 градусов тепла. Ветер северный умеренный.

Погода в Санкт-Петербурге 1 и 2 мая

Роман Вильфанд заявил, что в Петербурге в первые дни мая столбики термометров поднимутся до 15 градусов тепла, ожидается похолодание из-за перемещения воздушных масс с севера.

По данным центра «Фобос», в Санкт-Петербурге 1 мая в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода. Ночью — от плюс 6 до плюс 8 градусов. Днем — до плюс 16 градусов. Ветер северо-западный умеренный.

2 мая в культурной столице прогнозируется переменная облачность. Ночью — от плюс 6 до плюс 8 градусов. Днем — от плюс 15 до плюс 17 градусов. Ветер северо-западный умеренный.

В Ленинградской области 1 мая на фоне повышенного давления ожидается ясная погода. Ночью — от плюс 3 до плюс 5 градусов. Днем — от 10 до 12 градусов тепла. Ветер северо-западный умеренный.

2 мая прогнозируется переменная облачность. Ночью — до плюс 1 градуса. Днем — от плюс 12 до плюс 14 градусов. Ветер северный умеренный.

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