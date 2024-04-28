«Неделя будет суровой — зима и снегопады»: погода в РФ 29 апреля — 5 мая

Фото: Алексей Булкин/NEWS.ru

В центре Европейской России температурный фон будет выше климатической нормы, а в Сибири и особенно на Урале — существенно ниже. Где-то еще будет идти снег, а в некоторые регионы придет жара. О том, какая погода ждет россиян с 29 апреля по 5 мая, NEWS.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Что будет с погодой в Москве и Санкт-Петербурге

В Московском регионе начало недели прогнозируется теплым и без дождей. Температурный фон при этом будет сильно различаться в зависимости от времени суток.

«С понедельника, 29 апреля, в Москве погодой будет дирижировать хорошо выраженный антициклон. Его действие продлится до среды включительно. Будет малооблачно, но ночные температуры понизятся до 4–7 градусов. Это связано с остыванием подстилающей поверхности из-за отсутствия „облачного одеяла“, которое предохраняет почву от выхолаживания. Но дневные температуры будут симпатичными при солнечной погоде. В понедельник — около 20 градусов, во вторник — 22–24», — рассказал Роман Вильфанд.

Он также добавил, что в такую погоду можно загорать, потому что ультрафиолетовое излучение в это время года «полезное даже в полдень». А с середины мая в полуденные часы находиться на солнце уже не рекомендуется.

«В среду, 1 мая, погода в Москве будет комфортной — около 10 градусов ночью и около 20 — днем. По области и в соседних регионах — в диапазоне 18–22 градусов. Это выше нормы на 2–3 градуса. В этот день местами возможны небольшие кратковременные дожди», — добавил научный руководитель Гидрометцентра.

В четверг, 2 мая, циркуляция атмосферных масс начнет меняться, в столичный регион будет поступать воздух с северо-востока, что сделает погоду более прохладной.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Температура воздуха еще будет близка к климатическим значениям (ночью — 3–8 градусов тепла, днем — 13–18), но с пятницы начнется похолодание (ночью — 1–6 градусов, днем — 9–14). Атмосферное давление с повышенного придет в норму, на небе появится больше облаков, вероятность осадков увеличится», — добавил Роман Вильфанд.

В Петербурге, по словам собеседника NEWS.ru, два последних дня апреля будут близкими к климатической норме. В ночные часы столбики термометров будут показывать 5–6 градусов тепла, в дневные — 14–18. Но с 1 мая из-за перемещения воздушных масс с севера днем похолодает до 10–15 градусов. В последующие дни также ожидается понижение температуры до 8–13. Местами возможны небольшие дожди.

Как ранее рассказывал NEWS.ru синоптик Александр Ильин, на северо-западе Европейской России ожидается теплая погода на 1 мая. По его словам, в Калининграде воздух прогреется выше 20 градусов, а местами столбики термометров поднимутся до плюс 25, в Псковской и Новгородской областях будет в пределах 13–18 градусов.

«Существенных осадков на Первомай в северо-западных субъектах не прогнозируется, но не исключено, что в южных районах Псковской и местами в Новгородской области, а также в Карелии пройдут незначительные очаговые дожди», — добавил Ильин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Где будет теплее всего

В центрально-черноземных областях (Тамбовской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой) температура воздуха будет выше, чем в Москве, примерно на 2 градуса, отметил Роман Вильфанд. По ночам в этих регионах ожидается 6–11 градусов, днем — 15–20. К концу недели похолодает до 13–18 градусов в дневные часы. Местами возможны несильные дожди.

Летняя погода прогнозируется на юге Европейской России, в том числе на Черноморском побережье Кавказа, а также в континентальных районах Кубани и на Ставрополье.

«В Красноярском и Ставропольском краях местами уже фиксируются температуры, близкие к 35-градусным отметкам. В апреле это бывает крайне редко», — отметил научный руководитель Гидрометцентра.

В понедельник, 29 апреля, в ночные часы там прогнозируется 11–16 градусов, в дневные — 25–30. С 1 мая начнется небольшое понижение температурного фона до 10–15 градусов ночью и 19–24 днем, что тем не менее будет выше климатической нормы. К концу недели там ожидается 20–22 градуса тепла. Возможны локальные дожди.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Где будет «тепло, но не жарко»

В Поволжье — в Самарской и Ульяновской областях, а также в Татарстане — начнется постепенное понижение температурного фона, особенно по ночам, спрогнозировал Роман Вильфанд.

«В понедельник еще будет выше 10 градусов, а впоследствии — 4–9 градусов. Дневные температуры прогнозируются в диапазоне 14–19 градусов. На юге Приволжского федерального округа, в Оренбургской области — до 20–23. Местами пройдут дожди», — отметил собеседник NEWS.ru.

В свою очередь синоптик Александр Ильин добавил, что в Самаре, Саратове, Оренбурге будет «тепло, но не жарко». Там, по его данным, на 1 мая ожидается 18–23 градуса тепла. В Кировской области и Пермском крае «достаточно прохладно» — 8–12 градусов, а в северных районах — до 1–6 градусов.

Где сохранится зимняя погода

Холоднее всего на предстоящей неделе в РФ должно быть на севере Урала и Сибири. Там, по словам Романа Вильфанда, не обойдется без снегопадов.

«На Урале неделя будет суровой, особенно в северных регионах. На Ямале и ночные, и дневные температуры — отрицательные. В ночные часы — минус 7–12 градусов, днем — минус 2–7. Это на 4–6 градусов ниже нормы. Более южным регионам Урала также не очень повезет. В Свердловской, Челябинской и Курганской областях в начале недели по ночам будет от минус 2 до плюс 3, а днем — 6–11 градусов тепла. Местами там возможны дожди и снег», — отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

По данным Романа Вильфанда, холодно будет и на юге Сибири. В Омской, Томской и Новосибирской областях в понедельник ночные температуры воздуха ожидаются еще положительными — 2–7 градусов, но со вторника, 30 апреля, — от минус 3 до плюс 2, местами до минус 5. В дневные часы столбики термометров покажут 5–10 градусов.

«Такие температуры характерны для конца марта и начала апреля, а для начала мая это на 4–6 градусов ниже климатической нормы», — подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра.

Совсем не жарко и на юге Красноярского края, а также в соседней Республике Хакасия. По ночам там в начале недели будет в диапазоне 0–5 градусов тепла, к концу недели местами подморозит до минус 6. Днем прогнозируется в диапазоне 5–10 градусов выше ноля.

«На Таймыре еще холоднее — минус 9–14 но ночам, а днем — около нулевой отметки, до 1 мая — с минусом, а после — с небольшими положительными значениями. На севере Якутии ночью — минус 4–9 градусов, днем — 0–5 градусов тепла с дождями и снегом», — добавил Роман Вильфанд.

На юге Хабаровского края и в Приморье ночные температуры прогнозируются в диапазоне 1–6 градусов тепла, в дневные часы — 10–15 градусов. Во второй половине недели воздух в этих дальневосточных субъектах прогреется до 15–20 градусов. Осадки там если и выпадут, то минимальные.

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