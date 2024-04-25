Мини-торнадо в Подмосковье попал на видео В Раменском заметили мини-торнадо

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В подмосковном Раменском 24 апреля заметили мини-торнадо, сообщает сообщество «Раменское онлайн» в соцсети «ВКонтакте». Водитель сумел заснять необычное для Подмосковья природное явление на видеорегистратор. На кадрах видно, как мини-торнадо проходит прямо у дороги. Предполагается, что причиной его образования стала аномально теплая погода.

Сегодня видел. Похоже, и у нас, скоро будут свои торнадо! — написал очевидец.

Двумя днями ранее жители Подмосковья увидели в небе другое необычное природное явление — трубчатые облака. Они образуются чаще всего на границе атмосферных фронтов. В Московском регионе, как правило, они являются предвестниками сильного дождя и порывистого ветра. Перед «трубой» происходит быстрое вертикальное движение, которое перемещает воздух вверх и «закручивает» облако, а в середине и задней части воздух опускается вниз.

В феврале жительница Тольятти сняла необычное свечение в небе. В Сети предположили, что это фрагмент солнечного гало. На кадрах видно, что очевидцы за рулем стоят в пробке. В то же время они наблюдают природное явление.

В канун Рождества москвичи могли наблюдать в небе «три солнца», аналогичный оптический эффект. Солнечное гало — редкое природное явление, которое возникает в результате преломления солнечных лучей в кристаллах льда. Специалист Центра погоды «Фобос» объяснил, что гало нередко образуется зимой при погодных условиях, подобных тем, которые наблюдались в Москве.