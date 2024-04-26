Климатолог предупредил россиян об увеличении погодных аномалий Климатолог Киселев: число погодных аномалий увеличилось вдвое в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество погодных аномалий в России увеличилось в два раза, рассказал в беседе с Lenta.ru ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев. По его словам, тенденция к росту числа аномалий еще будет продолжаться.

Климатолог объяснил, что в ряде российских регионов зафиксированы волны тепла, когда температура воздуха на какое-то время превышает климатическую норму. Такое явление привело к аномальной жаре в 2010 году, добавил эксперт.

Волны тепла такой силы, как в 2010 году, все же фиксируются несколько раз за век. Нельзя точно сказать, стоит ли ожидать такого явления в этом сезоне, так как прогнозировать каждое отдельное событие практически невозможно, — подчеркнул климатолог.

Кроме того, из-за большого разнообразия зон с разными климатическими условиями проявляться погодные аномалии по всей стране будут по-разному, отметил Киселев. Где-то будут засухи и ураганы, а где-то сильные ливни.

Ранее стало известно, что грязный дождь с частицами пыли из Сахары прошел в некоторых регионах России. Жители пожаловались, что капли оставили следы на одежде и транспорте. При этом климатологи отметили, что произошедшее — обычное явление, которое не представляет опасности.