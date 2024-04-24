Москвичей предупредили о надвигающемся потеплении Синоптик Позднякова: потепление придет в Москву 25 апреля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Потепление придет в Москву 25 апреля, сообщила ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. В беседе с «Известиями» она уточнила, что температура воздуха будет выше климатической нормы.

Очень теплая ночь будет в пятницу, 26 апреля, с температурой воздуха 11–13 градусов. А дневная температура составит 18–20 градусов, что выше климатической нормы, — добавила специалист.

По ее словам, 27 апреля температура воздуха также будет выше стандартных значений. Кроме того, в четверг и пятницу ожидаются небольшие осадки.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов также подтвердил, что в Москве прогнозируется потепление в ближайшие дни. По его словам, уже 24 апреля воздух прогреется до 15 градусов. В столице ожидается небольшой дождь, однако 25 апреля столбики термометров поднимутся до 22 градусов.

Шувалов также рассказал, что конец апреля в средней полосе и на юге европейской территории России будет с очень сильными отклонениями, температура от Костромы до Краснодара будет на 6–8 градусов выше нормы. По его словам, средняя температура по месяцу во многих населенных пунктах средней полосы либо близка, либо превышает абсолютные максимумы апреля.