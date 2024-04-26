Москвичам рассказали о погоде на майские праздники Синоптик Позднякова: в Москве ожидается 20-градусная жара на майские праздники

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В начале следующей недели в Москве столбики термометров поднимутся до 15–20 градусов тепла, рассказала NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В майские праздники, по ее словам, не стоит ждать сильных ветров и дождей, в столице будет сухо и солнечно.

В понедельник, 29 апреля в Москве температура воздуха днем будет достигать 15–20 градусов тепла. Однако ночи со следующей недели будут прохладнее. Во вторник и среду, 30 апреля и 1 мая, ожидается северный ветер, а столбики термометров останутся в пределах 14–17 градусов тепла. В майские праздники не стоит ждать сильных ветров и дождей. Будет сухо и солнечно, — рассказала Позднякова.

Синоптик отметила, что в выходные дни перед майскими праздниками столицу накроет южный циклон. В субботу, 27 апреля, прогнозируются дожди, а 28 числа — повышение атмосферного давления, предупредила Позднякова.

Перед праздничными выходными мы попадем в теплый сектор южного циклона. 27 апреля будет от 9 до 11 градусов тепла ночью и до +15 градусов днем. Также ожидаются дожди, причем в области они могут быть сильные. Начиная с воскресенья, будет повышенное атмосферное давление. При переменной облачности осадков не ожидается. Однако температура воздуха ночью в воскресенье будет всего +5 градусов, — добавила метеоролог.

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