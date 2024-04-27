Названы сроки серьезного похолодания в Москве Вильфанд заявил о серьезном похолодании в Москве на следующей неделе

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Начиная с четверга, 2 мая, в Москву придет похолодание, связанное с изменением циркуляции воздушных масс, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура будет близка к климатической норме, но с пятницы, 3 мая, столбики термометра опустятся до 9–14 градусов.

В четверг, 2 мая, начнется изменение циркуляции воздушных масс. Температура еще будет близка к климатическим значениям (ночью — 3–8 градусов тепла, днем — 13–18), но с пятницы начнется похолодание (ночью — 1–6 градуса, днем — 9–14), связанное с переносом воздуха с северо-востока. Атмосферное давление с повышенного придет в норму, на небе появятся облака, возможны небольшие осадки, — заявил Вильфанд.

Синоптик посоветовал москвичам насладиться теплом на майских праздниках и даже позагорать, поскольку в это время года ультрафиолетовое излучение полезно даже в полдень. Вильфанд отметил, что в Подмосковье и соседних районах ожидается до плюс 22, что выше нормы на 2–3 градуса. Он добавил, что 1 мая возможны небольшие кратковременные дожди.

Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что на северо-западе Европейской России и на юге Приволжского федерального округа ожидается теплая погода на 1 мая. По его словам, в Калининграде воздух прогреется выше 20 градусов, а местами столбики термометров поднимутся до плюс 25, а в Псковской и Новгородской областях будет в пределах 13–18 градусов.