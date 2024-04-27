Россиянам рассказали о приятных погодных сюрпризах на Первомай Синоптик Ильин заявил о теплой погоде на большей части территории России 1 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На северо-западе европейской России и на юге Приволжского федерального округа ожидается теплая погода на 1 мая, основные осадки возможны в Приволжье, рассказал NEWS.ru синоптик Александр Ильин. По его словам, в Калининграде воздух прогреется выше 20 градусов, а местами столбики термометров поднимутся до плюс 25, а в Псковской и Новгородской областях будет в пределах 13–18 градусов.

Существенных осадков на Первомай в северо-западных субъектах не прогнозируется, но не исключено, что в южных районах Псковской и местами в Новгородской области, а также в Карелии пройдут незначительные очаговые дожди. В Петербурге скорее всего обойдется без осадков. На юге Приволжского федерального округа — в Самаре, Саратове, Оренбурге — будет тепло, но не жарко. Там ожидается 18–23 градуса тепла. В Кировской области и Пермском крае достаточно прохладно — 8–12 градусов, в северных районах этих субъектов до 1–6 градусов выше ноля, — сообщил Ильин.

Синоптик отметил, что дожди ожидаются в Нижегородской области, Татарстане, юге Кировской области, Пермском крае и на севере Удмуртии. Ильин добавил, что в Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени температура воздуха на Первомай прогнозируется в диапазоне 8–13 градусов, осадков в дневные часы не ожидается.

Ранее Ильин рассказал, что в Москве на майских праздниках ожидается теплая погода без осадков, кратковременные дожди возможны только 1 мая. По его словам, уже в воскресенье, 28 апреля, на смену циклону придет область высокого атмосферного давления и небольшой антициклон наладит погоду.