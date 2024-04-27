Синоптик предрек москвичам «совсем хорошую» погоду на майских праздниках Синоптик Ильин заявил о теплой погоде на майских праздниках в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на майских праздниках ожидается теплая погода без осадков, кратковременные дожди возможны только 1 мая, рассказал NEWS.ru синоптик Александр Ильин. По его словам, уже в воскресенье, 28 апреля, на смену циклону придет область высокого атмосферного давления, и небольшой антициклон наладит погоду. В этот день температура прогнозируется в пределах 15–17 градусов.

В понедельник и вторник, 29–30 апреля, в Москве и области ожидается совсем хорошая погода без осадков с дневной температурой 19–22 градуса тепла. В среду, 1 мая, появится вероятность небольших кратковременных дождей, они будут носить очаговый характер и не создадут проблем на праздник. Температура воздуха на Первомай в Москве прогнозируется достаточно высокой — воздух может прогреваться до 23 градусов, — сказал Ильин.

Синоптик добавил, что вероятность дождей в столичном регионе увеличится со 2 мая. По словам Ильина, температура понизится и ожидается в пределах 16–21 градуса. К 3–4 мая прогнозируется похолодание до 10 градусов и ниже в дневные часы.

Ранее сильный ливень накрыл Москву в субботу, 27 апреля. На опубликованных в Сети кадрах видно, что вода заполонила улицы и проспекты. При этом отмечается, что в ближайшие часы погода ухудшится, ожидаются гроза и ветер со скоростью 15 м/с. В связи с этим москвичам и гостям столицы рекомендуется быть осторожными на улице во время непогоды.