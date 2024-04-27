Появились кадры затопленных ливнем дорог в Москве

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Сильный ливень накрыл Москву. На кадрах, которые опубликовал канал РЕН ТВ, видно, что вода заполонила улицы и проспекты.

При этом отмечается, что в ближайшие часы погода ухудшится, ожидаются гроза и ветер со скоростью 15 м/с. В связи с этим москвичам и гостям столицы рекомендуется быть осторожными на улице во время непогоды.

До это стало известно, что станцию столичного метро «Белорусская»затопило из-за сильных осадков. Ливень настолько мощный, что пассажиры не могут выйти на улицу. Из-за непогоды коммунальщики работают в усиленном режиме: на улицах столицы дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники «Мосводостока». Москвичам посоветовали сообщать о временных скоплениях воды.

Как отмечал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сегодня в столице прольется 10–12 мм осадков. Это около 30% месячной нормы.

Синоптики Гидрометцентра предупреждали, что дождь, гроза и сильный ветер продержатся в первой половине дня. В МЧС призвали автомобилистов быть осторожными на дорогах, снизить скорость и избегать резких маневров. Пешеходам также напомнили о безопасности и необходимости избегать опасных мест под деревьями во время непогоды.