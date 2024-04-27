В Москве выпадет около 30% месячной нормы осадков Синоптик Тишковец: в Москве выпадет около 30% месячной нормы осадков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В субботу, 27 апреля, в Москве выпадет около 30% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале. По его словам, сегодня в столице прольется 10-12 мм осадков.

На Москву сегодня прольется 10-12 мм осадков, или 30% месячной нормы, или ведро воды на метр квадратный, — написал Тишковец.

По данным комплекса городского хозяйства столицы, в ближайшие часы ожидаются ливни, грозы и усиление ветра до 15 м/с. В связи с этим москвичам и гостям столицы рекомендуется быть осторожными на улице во время непогоды.

Синоптики Гидрометцентра сообщили, что ожидаются дождь, гроза и сильный ветер, который продержится в первой половине дня. В МЧС призвали автомобилистов быть осторожными на дорогах, снизить скорость и избегать резких маневров. Пешеходам также напомнили о безопасности и необходимости избегать опасных мест под деревьями во время непогоды.

Ранее сообщалось, что в начале следующей недели в Москве столбики термометров поднимутся до 15–20 градусов тепла, рассказала NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В майские праздники, по ее словам, не стоит ждать сильных ветров и дождей, в столице будет сухо и солнечно.