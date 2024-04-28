Ефремов выйдет из тюрьмы по УДО? Реакция родных погибшего Сергея Захарова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Ефремов

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, произошедшее в июне 2020 года, подаст на очередное условно-досрочное освобождение (УДО) в сентябре 2024 года, сообщает Telegram-канал Mash. Какие последние новости о жизни артиста известны?

За что Ефремов сидит в тюрьме

В июне 2020 года Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своего автомобиля. Во время движения он пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и на полной скорости столкнулся с автомобилем Lada в центре Москвы.

Его водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, от полученных травм скончался в больнице. Актера приговорили к 7,5 года лишения свободы.

Что за инцидент произошел недавно с Ефремовым

24 апреля 2024 года Ефремову отказали в условно-досрочном освобождении из-за нарушения им режима в колонии в Белгородской области, где он отбывает наказание, написал Mash.

«Несколько месяцев назад руководство ИК-4 утвердило прошение артиста об условно-досрочном освобождении — тогда мы писали, что он начал подготовку к процедуре. Но во время проверки в учреждении выяснилось: Ефремов опоздал на „обязательное мероприятие“ в колонии, из-за чего получил выговор. Поэтому прошение об УДО в Алексеевский районный суд так и не отправили. Адвокат актера заявил: никакой внутренней комиссии не было, как и прошения от его клиента. При этом в суде рассказали: прошение об условно-досрочном должно было прийти ещё в марте», — сообщал источник.

Когда Ефремов планирует подать на очередное УДО

Михаил Ефремов планирует в сентябре 2024 года подать ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Чтобы выйти по УДО, артисту необходимо получить положительное заключение внутренней комиссии колонии в Белгородской области, где он отбывает заключение.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Михаил Ефремов

«Есть второй вариант — адвокат актера может подать заявление об УДО напрямую в Алексеевский районный суд — и в случае положительного решения актёр выйдет на волю хоть завтра. Но это маловероятно, учитывая судебную практику и мнение колонии. Ефремов дважды успел получить отказ в прошении об УДО», — рассказали авторы Mash.

Что родственники погибшего говорят про УДО для Ефремова

24 апреля адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский рассказал ТАСС, что родственники Захарова не против, чтобы Ефремов вышел по УДО.

«Я передавал предложение представителей Михаила Ефремова жене и сыну погибшего Сергея Захарова. Они долго думали, можно ли простить человека, который фактически лишил жизни мужа, отца. И когда они озвучили положительное решение, эта семья поразила меня в очередной раз своим великодушием и человечностью», — заявлял он в беседе с ТАСС.

При этом сегодня, 28 апреля, Telegram-канал Mash сообщил, что родственники высказались против условно-досрочного освобождения актера, потому что он до сих пор не извинился.

«Родственники Захарова до сих пор не простили звезду и не планируют поддерживать очередное его ходатайство об УДО. Говорят, во многом из-за того, что ни сам Ефремов, ни его адвокат до сих пор не извинились перед ними лично. Только друзья артиста. На данный момент семья погибшего водителя-курьера считает, что Михаил должен остаться в колонии до конца срока — он истекает в середине 2028 года», — говорится в публикации канала.

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