Михаилу Ефремову отказали в УДО Mash: Ефремову отказали в УДО из-за нарушения режима в колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Михаил Ефремов

Российскому актеру Михаилу Ефремову, осужденному за участие в смертельном ДТП в Москве, отказали в условно-досрочном освобождении, сообщает Telegram-канал Mash. Причиной называется нарушение им режима в колонии в Белгородской области, где он отбывает наказание.

По данным канала, несколько месяцев назад руководство ИК-4 утвердило прошение артиста об условно-досрочном освобождении, и он начал к этому готовиться. Потом Ефремов опоздал на «обязательное мероприятие» в колонии, из-за чего получил выговор. В связи с этим, как утверждают авторы канала, прошение об УДО в Алексеевский районный суд так и не отправили.

8 июня 2020 года Ефремов, будучи в нетрезвом виде за рулем Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и на полной скорости влетел в фургон «Лада» в центре Москвы. Его водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, от полученных травм скончался в больнице.

Адвокат Сергей Жорин ранее заявил, что назначенное Ефремову наказание было для него слишком суровым, актер уже давно все осознал и его давно пора отпустить. В то же время он отметил, что с началом СВО суды стали значительно реже удовлетворять ходатайства об УДО, чтобы побудить осужденных добровольно становиться участниками спецоперации.