Адвокат Жорин оценил шансы Ефремова выйти по УДО Адвокат Жорин: Ефремову давно пора оказаться на свободе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Ефремов

Назначенное актеру Михаилу Ефремову наказание было для него слишком суровым, актер уже давно все осознал, и его давно пора отпустить, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. В то же время он отметил, что с началом СВО суды стали значительно реже удовлетворять ходатайства об условно-досрочном освобождении, чтобы побудить осужденных добровольно становиться участниками спецоперации. Адвокат выразил надежду на то, что Ефремову не предложат ни отбыть весь срок полностью, ни стать участником СВО.

Защитники Ефремова лучше знакомы с деталями дела и могут оценить вероятность того, что актеру разрешат выйти по УДО. Я лишь могу сказать, что такое наказание было слишком суровым для Ефремова. И на мой взгляд, он давно все осознал, и его давно пора отпустить, — заявил Жорин.

Ранее администрация исправительной колонии, в которой отбывает наказание актер Михаил Ефремов, одобрила его условно-досрочное освобождение, о чем сообщил председатель ОНК Москвы Георгий Волков. По его словам, окончательный вердикт об этом вынесет суд.

До этого актер Иван Охлобыстин предположил, что Ефремов сможет освободиться из колонии условно-досрочно уже в марте 2024 года. Если специальная комиссия примет решение об освобождении, актер выйдет на свободу после трех лет заключения за смертельное ДТП, которое он устроил пьяным 8 июня 2020 года в Москве.