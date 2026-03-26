Военэксперт рассказал, как Россия может наказать Прибалтику за атаки дронов

Военэксперт Собянин: РФ в теории может ликвидировать плацдарм НАТО в Прибалтике

Россия при желании может ликвидировать плацдарм НАТО в Прибалтике, чтобы обезопасить Санкт-Петербург и Ленинградскую область, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Александр Собянин. Так он прокомментировал участившиеся налеты БПЛА ВСУ на северо-запад РФ при возможном участии балтийских стран.

Атаки со стороны прибалтийских государств совершенно неприемлемы, и Москва будет вынуждена ликвидировать плацдарм НАТО, угрожающий Северной столице. Создается впечатление, что США и Евросоюз делают все возможное, чтобы заманить Россию в Прибалтику и «скормить» ее Москве, — сказал Собянин.

По его словам, в Европе все чаще раздаются угрозы блокады Калининградской области. Кроме того, ЕС вынашивает планы лишить Россию выхода в Балтийское море.

НАТО защищать Литву, Латвию и Эстонию не будет. Их практически невозможно прикрыть от РФ. Да и это не Украина — долгих и серьезных военных действий там не будет. Москву просто вынудят пойти на крайние меры, чтобы отодвинуть угрозу от северо-запада страны, — сказал эксперт.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев пообещал ВСУ удар возмездия ВС России за атаку на Кронштадт. По его мнению, беспилотники намеревались «зацепить» объекты Краснознаменной Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота ВМФ России.