ВСУ пригрозили последствиями за попытку атаковать морские базы на Балтике Депутат Толмачев пообещал ВСУ удар возмездия ВС России за атаку на Кронштадт

Атака Вооруженных сил Украины на Кронштадт не останется без ответа, ВС России нанесут удары возмездия по украинским военным целям, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, беспилотники ВСУ намеревались «зацепить» объекты Краснознаменной Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота ВМФ России.

Атака Вооруженных сил Украины на Кронштадт — это попытка зацепить объекты Краснознаменной Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота ВМФ России. Покушение на военную инфраструктуру не останется без ответа [со стороны ВС РФ]. Киевский режим стремится к самоуничтожению с каждым таким нападением. Удары возмездия воспоследуют, — высказался Толмачев.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что удар беспилотников Вооруженных сил Украины по Ленинградской области был провокацией, целью которой является втягивание стран НАТО в прямой конфликт с РФ. По его словам, выбор направления атаки был неслучаен и несет в себе глубокий военно-политический подтекст.