Латвийский самбист отдал дань российскому гимну из-за страха

Латвийский самбист Виктор Решко заявил, что испугался дисквалификации в случае схода с пьедестала во время звучания гимна России, передает TVNET. Председатель Латвийского совета спортивных федераций Владимир Штейнберг уточнил, что спортсмен согласовал свою позицию с Киевом.

Решко подтвердил мне, что они согласовали свою позицию с украинской делегацией. Мы не можем быть большими украинцами, чем они сами. Если принимается решение не стоять на пьедестале, тогда вообще не нужно ехать участвовать, — сообщил Штейнберг.

Ранее Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) сообщил, что российские спортсменки официально выступят на предстоящем чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии под государственным флагом своей страны. В Сети сборную России открыто указали среди остальных участников.

До этого Международная федерация ассоциаций муай-тай восстановила право всех российских спортсменов выступать на соревнованиях под национальным флагом и с исполнением гимна. Уже в июне сборная в полном составе примет участие в чемпионате и первенстве мира, которые пройдут в Малайзии.