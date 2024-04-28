Удары по Украине сегодня, 28 апреля: какие ключевые объекты ВСУ уничтожены

Фото: МО РФ

Вооруженные силы РФ сегодня нанесли удар по судостроительному заводу и гостинице с наемниками в Николаеве, заявил координатор местного подполья Сергей Лебедев. Какие еще объекты ВСУ были поражены?

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как ВС РФ атаковали объекты ВСУ в Николаеве

По данным Лебедева, удары наносились около 04:40 по московскому времени, взрывы были зафиксированы в районе завода, где тренировались морпехи, также там собирали дроны для ВСУ.

«Николаевцы сообщают, что взрывы видны в направлении завода имени 61 коммунара, где, по сведениям сопротивления, жили и тренировались морпехи. Также там происходила сборка водных дронов», — пояснил он.

Прилеты были зафиксированы у речного порта и гостиницы, где проживали иностранные наемники.

«Третий удар зафиксирован в яхт-клубе. Прилетело в гостиницу, где проживало более двух десятков англоязычных иностранных наемников», — подчеркнул Лебедев.

По информации военного эксперта Бориса Рожина, в Николаеве работали «Герани», а местные власти сообщали о пяти дронах.

«В Николаеве ночью прилетело по задействованной для размещения иностранных боевиков гостинице и объекту энергетической инфраструктуры. Работали „Герани“. Местные власти сообщают как минимум о пяти дронах», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава Николаевской области Александр Сенкевич в своих социальных сетях также заявил, что в результате прилетов пострадал один из объектов энергетической инфраструктуры, пострадавших нет.

«Также поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры. Последствия уточняем», — написал он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Что известно об ударе по аэродрому Каменка

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что ВС РФ нанесли удар по аэродрому Каменка в Днепропетровской области Украины с использованием РСЗО «Торнадо-С».

«Первоначально считалось, что удар нанесен с применением ОТРК „Искандер-М“, однако попадание больше похоже на прилет высокоточной ракеты РСЗО „Торнадо-С“. Вне зависимости от того, что попало по ангару с беспилотниками, — цель поражена, а летающий над аэродромом российский беспилотник, корректирующий удар, лишний раз доказывает, что даже на уровне объектовой ПВО украинская армия испытывает все больше сложностей», — говорится в публикации.

Telegram-канал «Два майора» отметил, что в результате прилета баллистической ракеты уничтожены ангары ВСУ, где находились беспилотники.

«В результате удара нашей баллистической ракеты по ангарам БПЛА противника поражена беспилотная техника ВСУ. Оперативный контроль и аэроразведка подтверждают уничтожение техники ВСУ», — сообщают авторы Telegram-канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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