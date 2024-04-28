Подполье сообщило РИА Новости об ударе по отелю с наемниками в Николаеве РИА Новости: ВС РФ ударили по заводу и отелю с наемниками в Николаеве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РИА Новости опубликовало данные о прилетах, предоставленные координатором николаевского подполья Сергеем Лебедевым. Агентству стало известно, что ВС России в Николаеве ударили по Судостроительному заводу имени 61 коммунара и гостинице с англоязычными наемниками. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

РИА Новости со ссылкой на Лебедева написало, что на заводе, где происходила сборка подводных дронов, жили и тренировались морпехи. Агентство также привело его данные о том, что месяц назад на заводе была очередь из грузовиков в два километра, прошли два состава с горюче-смазочными материалами. РИА Новости опубликовало полученные от Лебедева сведения об ударе ВС России по николаевскому яхт-клубу, где проживало более двух десятков англоязычных наемников.

Сергей Лебедев ранее заявил, что ВС России 27 апреля ударили в район железнодорожного вокзала в подконтрольном ВСУ Херсоне. По его словам, которые приводит РИА Новости, прилет состоялся в утренние часы. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

Кроме того, координатор николаевского подполья сообщал об ударе российских военных по подразделению ВСУ в Днепропетровской области, в результате которого погибли около трети бойцов. По словам Лебедева, украинские военные планировали переместиться под Энергодар. Он добавил, что прилет пришелся по городу Марганцу, где находились порядка 200 военнослужащих. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.