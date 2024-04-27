Подполье сообщило об ударе по железнодорожному вокзалу в Херсоне Подпольщик Лебедев: ВС России ударили в район ж/д вокзала в Херсоне

Фото: МО РФ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России ударили в район железнодорожного вокзала в подконтрольном ВСУ Херсоне. По его словам, которые приводит РИА Новости, прилет состоялся в утренние часы. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Херсон, 06:40 «прилет», взрыв мощный примерно в стороне железнодорожного вокзала, подробностей пока нет, — сказал Лебедев.

До этого Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по перевалочному пункту Вооруженных сил Украины в городе Дергачи в Харьковской области. По его словам, удар нанесли Воздушно-космические силы России. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Также подпольщик рассказывал об ударе по скоплению ВСУ в Черниговской области. Как отмечал Лебедев, противник копил силы в надежде вторгнуться в Брянскую область России.

Кроме того, координатор николаевского подполья утверждал об ударе российских военных по подразделению ВСУ в Днепропетровской области, в результате которого погибли около трети бойцов. По словам Лебедева, украинские военные планировали переместиться под Энергодар. Он добавил, что прилет пришелся по городу Марганцу, где находились порядка 200 военнослужащих. В российском МО эти данные не комментировали.