В подполье заявили об ударе ФАБами по перевалочному пункту ВСУ Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удар по перевалочному пункту ВСУ под Харьковом

Фото: МО РФ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по перевалочному пункту Вооруженных сил Украины в городе Дергачи в Харьковской области. По его словам, которые приводит РИА Новости, удар нанесли Воздушно-космические силы России. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как отметил Лебедев, российские силы атаковали ВСУ авиабомбами ФАБ. К месту прилета направились более десяти машин скорой помощи, добавил он.

Ранее Сергей Лебедев сообщил, что российские военные ликвидировали в Днепропетровской области около трети бойцов подразделения ВСУ, которых планировали перекинуть под Энергодар. По его словам, удар пришелся по городу Марганцу.

До этого координатор николаевского подполья отмечал, что российские войска нанесли удар по железнодорожной станции в городе Балаклея в Харьковской области. По его словам, это произошло днем 25 апреля во время выгрузки личного состава Вооруженных сил Украины. По словам Лебедева, число пострадавших и погибших солдат ВСУ неизвестно.

24 апреля в подполье сообщили, что в районе зданий аэродрома в Кременчуге Полтавской области Украины зафиксирован прилет. Там находится тренажерное здание для вертолетчиков и казармы. По другим данным, удар пришелся на нефтеперерабатывающий завод. Минобороны РФ информацию не комментировало.