Стало известно об ударе по скоплению ВСУ при подготовке прорыва границы РФ Лебедев: удар нанесен по скоплению ВСУ в Черниговской области

Фото: МО РФ

По скоплению ВСУ в Черниговской области нанесен удар, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, которые приводит РИА Новости, противник копил силы в надежде вторгнуться в Брянскую область России. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Прилеты фиксировались возле границы с Брянской областью, где бандеровцы, имея особую наглость, начали скапливать силы и средства, надеясь вторгнуться со стороны Чернигова, — рассказал он.

Telegram-канал «Военное дело» ранее сообщил об ударе Вооруженных сил России по зданию в Харькове, где в этот момент находились представители Службы безопасности Украины и военнослужащие из Чехии. По данным канала, иностранцы обучали технический персонал радиоэлектронной разведки ВСУ. Со ссылкой на собственные источники канал уточняет, что ударом ликвидировано семь чешских офицеров. Минобороны России данную информацию не комментировало.

В украинской армии не хватает живой силы, заявил до этого командир 93-й бригады ВСУ офицер Павел Палиса. По его словам, Вооруженные силы России сильнее украинских войск примерно в 5–7 раз. ВСУ продолжают нести потери, в том числе и среди натренированных и опытных бойцов.